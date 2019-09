Polémicos dichos de gremialista de Chubut: "Que los estudiantes aprendan a luchar es lo más importante"

En el marco de las protestas tras la muerte de dos maestras en Chubut, Santiago Goodman, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh), advirtió que el paro va a continuar



Gremios docentes y agrupaciones de izquierda realizan este mediodía una protesta en la zona del Obelisco porteño, en el marco de una jornada de duelo y paro nacional por la muerte de dos maestras en un accidente de tránsito cuando regresaban de una marcha de protesta en Chubut.

Los manifestantes pertenecen a la agrupación Alternativa Docente, el Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), SUTEBA Multicolor Ademys y agrupaciones políticas de izquierda.

En apoyo a los docentes y estatales en conflicto en la provincia patagónica, los manifestantes se movilizaron hacia la Casa de Chubut, ubicada en Sarmiento 1172, de la ciudad de Buenos Aires.

"Que los estudiantes aprendan a luchar es más importante que saber la raíz cuadrada", sostuvo Santiago Goodman, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Chubut (ATECh). El gremialista así lo confirmó al ser consultado por el diario El Chubut sobre la posibilidad de que los estudiantes pierdan el ciclo lectivo si la medida se extiende.

En detalle, expresó: "No se pierde el año, quédense tranquilos que todos los compañeros y los estudiantes van a aprender a luchar, que es muchísimo más importante que saber la raíz cuadrada de un montón de cosas".

Y agregó: "No se puede volver a clase sin salario, sin obra social ni infraestructura y paritarias incumplidas. Vengan con nosotros a cagarse de frío como se cagan de frío los pibes que van a la Escuela Nº 729. ¿De qué carajo me hablan que se puede volver a clases? ¡Que no mientan más!".

Luego, se dirigió directamente al gobernador de la provincia Mariano Arcioni: "Que sepa la gente de qué estamos hablando. Nosotros entendemos y también queremos volver a las escuelas. Todos quieren volver a laburar. La justicia quiere que se puedan hacer los trámites, que se cumplan con los tiempos. El Poder Legislativo quiere que se cumpla con las sesiones de Legislatura. Cada trabajado quiere estar en su lugar".

"Pero cuando vos no tenés obra social, no tenés salario, cuando te 'verduguea' el gobernador que te dice una cosa y una semana después te la mueve, cuando querés ir a hacer ver a tu hijo y tenés que pagar 1500 pesos y no los tenés porque todavía no cobraste… Hay que resolver el problema. Si no saben resolverlo, y tienen que dar un paso al costado, que den el paso al costado", dictaminó.