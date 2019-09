Debate y apoyo al juez que agravó una pena por la condición de extranjera

| Publicado en Edición Impresa

El inicio de un proceso de juicio político al juez Juan José Ruiz, por la sentencia en la que agravó la pena a raíz de la condición de extranjera de una trans peruana acusada de narco menudeo en la Zona Roja, ya disparó reacciones. Por caso, en la asamblea de vecinos del barrio El Mondongo, donde se propuso una declaración de apoyo al juez.

Daniel Domínguez, uno de los referentes de la asamblea de El Mondongo, convocó a los integrantes del espacio a analizar un pronunciamiento. “El tema es ver si le damos el apoyo o no a los Jueces que puedan trabajar en la Zona Roja y que instituciones como las de Derechos Humanos, no pongan en duda el trabajo de la Justicia. Caso contrario, directamente que se venda droga en todas las esquinas del barrio”, expresó Domínguez.

A Ruiz (TOC Nº 1) lo denunciaron asociaciones que representan al colectivo homosexual y transgénero tras la condena a 5 años y 3 meses a Claudia Córdoba en mayo de 2016. También, la Comisión Provincial por la Memoria y el gobierno de Perú. El martes, el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados y Funcionarios, aprobó el inicio del juicio.

También le cuestionaron que la acusada tenía 1.5 gramo de cocaína al ser detenida, que se usara su nombre de varón en el proceso y que fuera trasladada por policías varones al ser arrestada.

Los abogados Flavio Gliemmo y Juan Losinno, a cargo de la defensa del juez, consideraron que “Juan José Ruiz respetó siempre a la persona imputada y la condenó bajo la pena que le impuso en el entendimiento, motivado y razonado, de que actuó conforme el Derecho Penal del Estado de Derecho. No quiso ofender, no quiso maltratar, no tiene odios étnicos, de nacionalidad, raciales, ni religiosos”.