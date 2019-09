Reclamos vecinales por el caos vial en la calle 493 de Gonnet

| Publicado en Edición Impresa

Cada jornada se torna más complicada en materia de tránsito vial en la calle 493 entre 15 bis y Camino Centenario, donde nadie parece respetar el sentido de circulación que rige en la zona, queda desbordada de autos, camionetas y micros, y carece de controles oficiales para poner un poco de orden, según remarcan distintos vecinos que se comunicaron con este diario.

Mariana describe que “es un caos el tránsito. Es mano única la cual no se respeta, no hay casi carteleria indicando dicha dirección, se ven muchos autos estacionados de los dos lados , micros enormes que tienen que hacer maniobras peligrosas, principalmente cuando dan marcha atrás porque no pasan por el estrecho carril que les queda libre”.

También describe la vecina que la “zona tiene mucha actividad por los chicos que van a los clubes y autos que pasan a alta velocidad”.

Además, remarca Mariana que “no hay agentes de transito. Un desastre total que se puede evitar. Pedimos carteleria , reductores de velocidad, inspectores, pero no nos dan una respuesta”.

Otro vecino también plantea que “es imposible vivir en la calle 493. Sin cartelería que indique dirección de calles, gente en contramano, micros de larga distancia y sin control municipal, un descontrol total”.

Todos los días se pueden ver imágenes similares, con numerosos vehículos que forman extensas filas para circular con el riesgo que significa la circulación en contramano de algunos conductores que tratan de pasar “cueste lo que cueste”, según relata otra vecina de la zona que pide una urgente resolución.

La situación vial ha generado numerosos llamados telefónicos al 147 de la Municipalidad, como así también pedidos en la delegación municipal de Gonnet.

“Nos atienden bien, pero no dan soluciones. No sabemos a qué recurrir para que pongan un poco de orden en la zona. Esperemos que pronto nos den una respuesta porque puede ocurrir un accidente grave en un amplio tramo de la calle 493”, indicó Silvio, un vecino que vive en la zona afectada.