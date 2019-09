La Plata, ciudad de historieta

De la mano de dibujantes, guionistas y editores, el mundo del cómic se agiganta a nivel local. Festivales, talleres y más presencia en las librerías dan cuenta del boom

A mediados de los años ochenta, cualquiera que oyera hablar del Hombre Gato iba invariablemente a pensar en ese personaje enigmático y nunca visto que, decían, solía merodear de noche por los techos de la Ciudad y algunas zonas inhóspitas de Coronel Brandsen. Pero hoy su nombre remite a otra historia. O historieta, mejor, porque la leyenda del Hombre Gato es en realidad la que le da vida a “Darkcat”, un superhéroe cuyas aventuras de cómic transcurren en La Plata. Y no es el único: de la mano de un auge y una renovada generación de dibujantes y guionistas locales, el universo del cómic, la historieta y los fanzines experimentan en nuestra ciudad un perfil con características propias de fenómeno.

“Entrás a cualquier librería y te das cuenta del boom”, ilustra Susana, librera en un local del centro y para quien, sacando la historieta -que en el país tiene una rica trayectoria y entrañables antecedentes como Mafalda o Clemente-, el cómic hasta hace un tiempo era sinónimo exclusivo de la factoría Marvel. Eso, se asegura, de un tiempo a esta parte cambió y actualmente cualquiera es testigo de la cantidad de editoriales pequeñas dedicadas al género que crecieron en los últimos años en el país.

Ejemplo de ello es el sello local UMC, cuyos personajes -como el Hombre Gato- son superhéroes que trazan sus aventuras en los barrios y calles platenses. La editorial es responsable de “Sol de Plata”, emblema de la editorial y representante de “ese mito que dice que cuando el país mas lo necesita, un soldado de plata aparece para salvarlo y traer esperanza”, según lo explica John Curcio, uno de los responsables junto a Luis Sánchez de dirigir este sello de cómic local.

Ambos se conocieron en un estudio de historietas local y en 2013 uno le propuso al otro hacer una editorial con personajes propios. “Nos tomó tres años planificar todo y en agosto de 2015 lanzamos cuatro títulos”, recuerda Curcio. Hoy, cuatro años después de aquellos primeros títulos, UMC cuenta con un equipo de guionistas y dibujantes que trabajan para las compañías Marvel y DC y sus historietas no tienen nada que envidiarle a las que crean esos grupos internacionales. Otros de los personajes del sello -y que ya fueron presentados en la Comic Con, uno de los eventos por excelencia del género- son “Xero” y “Los Guerreros del Mañana”, que se basa en la línea de juguetes argentinos de los años ochenta y cuya trama narra la historia de tres amigos que inician un viaje al espacio en busca de un mundo mejor.

“Creo que el género evolucionó a nivel nacional desde hace unos años, y a nivel local existía un núcleo de gente que consumía pero lo hacía en Capital. Faltaban referentes y eventos para hacerlos salir”. Quien lo dice es Agustín Castañeda, uno de los responsables junto a Anita Bertoldi de Espacio Crumb, un almacén de cómic e historietas que no para de sumar fanáticos y que ya suma cerca de 70 alumnos en los distintos talleres de historietas y para distintas edades que ofrece el espacio.

La opinión de Castañeda entra en perfecta sintonía con lo que ocurrirá a partir de mañana en el galpón de La Grieta (18 y 71), donde precisamente se realizará por primera vez en La Plata un festival de historietas y afines que recibirá, entre muchos otros, al historietista Eduardo Risso y a Horacio Altuna, creador de la recordada “El Loco Chávez”. También vendrán Clara Lagos, Patricio Oliver, Ignacio Minaverry, Agustina Casot, Pedro Mancini, Paula Andrade, Esteban Podeti, Luciano Saracino y Julia Inés Mamone.

“El festival viene a cubrir el hueco que había a nivel local de eventos de este estilo -dice Castañeda-. Si bien se hacen en muchas otras ciudades, hasta ahora nunca se había hecho una así en nuestra ciudad. Lo lindo de estos eventos es el contacto directo con dibujantes, las charlas y la feria de editores que traen mucho material a veces desconocido en las tiendas habituales”.

Quienes analizan el fenómeno y ven el crecimiento que tuvo en nuestra región en los últimos años mencionan a Hollywood -y en particular a las películas de Marvel- como el principal motor del boom y su popularidad entre los fanáticos locales. Pero no dejan de lado una cuestión cultural que, cambios de época mediante, hizo del antihéroe o lo “nerd” una figura protagónica y antes impensada, como lo demostró hace ya un tiempo el caso emblemático de la serie The Big Bang Theory.

Así, a la aparición de nuevos dibujantes y el rol aún preponderante de aquellos que pertenecen a lo más rico de la tradición, como José Muñoz o Enrique Breccia, hay que sumarle dibujantes y guionistas de la Ciudad -y de otras generaciones- como Leo Castellani, Diego Aballay, Emiliano Urdinola, Nicolás Rodríguez, Tomás Baliña y Santiago Verón.

“En nuestro caso la intención es que los superhéroes tengan una impronta local acorde con la realidad de los lectores”, apunta Curcio, en cuya editorial no sólo figuran personajes platenses sino figuras latinas como Fiero (superhéroe paraguayo), Descomunal (un personaje originario de Perú) o Lagarto Negro, una figura de Brasil que combate al crimen organizado y la corrupción gubernamental. Una tarea que, basta con mirar nuestra realidad, pareciera demandar de varios superhéroes.