Largas colas y una espera de más de 4 horas para hacer la VTV

Algunos llegan más de una hora antes de que comiencen a atender y se van cerca del mediodía. Y los turnos on line los están dando para dentro de un mes

No es época de vacaciones, cuando es común ver largas filas de autos esperando poder ingresar al predio. Sin embargo, en el comienzo de la primavera, cumplir con el trámite de la Verificación Técnica Vehicular insume no menos de 4 horas en la planta ubicada en Avenida 19.

Extensas colas se vehículos, uno detrás del otro, que se prolongan por varias cuadras hacen repensar al que tiene que realizar el control del automóvil si quedarse o volver en otro momento.

"Llegamos a las 6:50hs. de la mañana sin turno, porque para pedir turno están dando para fines de octubre recién", contó no con poco fastidio Daniela, una de las tantas personas que aguardaba desde muy temprano afuera de la planta verificadora.

Pero no era la primera vez que iba, ya que ayer también se dio una vuelta por el lugar y la cola, según dijo, "era de no menos de 10 cuadras". "Esto la verdad es inaguantable y terrible, no tienen vergüenza para con la gente", se quejaba en contacto con eldia.com.

Casi tres horas después recién pudo ingresar al predio, pero todavía le faltaba continuar la cola que se hace adentro primero para pagar y luego para que sí le hagan verificación al auto. Y eso le demandó una hora más, ya que minutos después de las 11hs. completó el trámite. Es decir que entre la espera afuera y adentro, a los automovilistas se le iban cuatro horas de la mañana para cumplir con la VTV.

La otra opción es pedir turno por el sitio web, pero tampoco parece muy ágil, ya que la fecha más cercana que está disponible es la del 24 de octubre.