Derrumbe en el Aeropuerto de Ezeiza: un muerto y 13 heridos

Se desplomó un andamio de las obras de la nueva terminal de partidas. Bomberos con perros trabajaban anoche sin descartar que hubiera más víctimas bajo los escombros

Un operario murió ayer y trece resultaron heridos, dos de ellos graves, tras un derrumbe en una obra que se realiza en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, donde anoche trabajaban dotaciones de la Policía Federal con perros rescatistas para descartar que haya obreros bajo los escombros, según confirmaron fuentes policiales.

El derrumbe ocurrió en la zona de obras de la nueva terminal de partidas del aeropuerto, donde se desplomó una estructura tubular que oficia de soporte al área por donde transitan los operarios, según describieron fuentes aeroportuarias.

La pasarela pertenece a la firma TANE y cedió, aparentemente, por una mala maniobra de una grúa del tipo “tijera”, que golpeó la estructura tubular, derrumbándola y ocasionando la muerte a un trabajador y, hasta el momento, trece heridos confirmados, de los cuales tres se encuentran internados en el hospital de Ezeiza.

En lo que hace a los heridos que se encontraban en grave estado, sufrieron traumatismos de cráneo.

El hecho ocurrió por la tarde en la obra mencionada, que estaba pronta a inaugurarse y en la cual funcionarán, a partir de octubre, las partidas del aeropuerto.

La estructura derrumbada tenía una altura de alrededor de 15 metros y las autoridades confirmaron que los rescatistas encontraron a trece operarios heridos bajo los escombros, tres de los cuales fueron atendidos en Sanidad del aeropuerto y el resto fue derivado al Hospital de Ezeiza.

Anoche continuaban en el lugar rescatistas y autobombas y ambulancias y, según indicaron fuentes aeroportuarias, no descartan la posibilidad de que haya más operarios bajo los escombros.

El derrumbe ocurrió en la zona de obras de la nueva terminal de partidas del aeropuerto, donde se cayó una pasarela en altura por la que transitan los operarios.

La pasarela de la firma TANE cedió por motivos aún desconocidos, y hasta anoche se desconocían las identidades de los obreros afectados, aunque a último hora se conoció la de la víctima fatal (ver aparte).

En principio, algunos de los heridos fueron tratados en sanidad del aeropuerto, y cuatro fueron trasladados al hospital de la localidad bonaerense de Ezeiza.

“Una tijera enganchó el andamio, se desenganchó y se empezó a derrumbar todo. La tijera sube unos ocho metros, pero enganchó la estructura y la desencajó. Esa estructura ya estaba floja”, comentó en el lugar un operario.

“Pensamos que caía un avión de todo el lío de hierros que había. Se derrumbó la estructura”, agregó.

“No se más que lo que dicen en todos lados, que una máquina chocó la estructura y eso provocó el colapso. Son estructuras tubulares que sirven para hacer trabajos en altura y por piso. La máquina no es nuestra, no sabemos a quién pertenece. La gente que está ahí, que es personal nuestro, dice que la máquina chocó nuestra estructura y la hizo colapsar. No sabemos cuántas personas trabajaban en el lugar”, expresó Vanesa Silva, empleada de TANE.

“No se descarta que haya más víctimas. El equipo de rescate sigue trabajando en la zona y va a definir cuándo finaliza el operativo de búsqueda”, indicó Federico Villagrán, director de Manejo de Emergencias Sanitarias y Catástrofes de la provincia de Buenos Aires.

Por otra parte, el vocero de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (Uocra), Ricardo Camaño, afirmó que “la obra ya tenía denuncias por incumplimientos en las medidas de seguridad”.

Camaño señaló que “aparentemente la obra es de una contratista que está trabajando en las ampliaciones de Ezeiza”.

El dirigente gremial apuntó que “la Uocra no tiene poder de policía laboral” y sostuvo que “la seccional Monte Grande ya había presentado la denuncia ante la delegación de Trabajo del municipio”.

Mientras tanto, dotaciones de bomberos y defensa civil con perros rescatistas continuaban anoche trabajando en el lugar para detectar si hay más cuerpos entre los escombros. En lo que hace a las operaciones de vuelos, tanto en partidas como en llegadas, se mantuvieron de manera normal durante toda la jornada.