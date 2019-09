“Vivo todo esto como una situación de aprendizaje”

Alejandro Pastor, otro de los platenses presentes en el Mundial de Rugby, palpita con gran entusiasmo el máximo nivel de la ovalada

JAPÓN

Env. especial

Por RODRIGO CHAGARAY

Este mundial de rugby como no pasó en ningún otro, tiene muchos representantes platenses que son parte del evento y obviamente, que lo viven desde el interior mismo del torneo. Agustín Creevy, Joaquín Tuculet, Rodrigo Bruni y Nahuel Tetaz Chaparro, son parte de Los Pumas. En la Celeste festejando el debut exitoso de Uruguay (ver aparte), está Esteban Meneses, en Italia, surgido del club Universitario, el capitán azzurro es Sergio Parisse, que además es hombre récord en los mundiales representando a la “Nazionale” y en la selección de Tonga, uno de los preparadores físicos del plantel, es el surgido de La Plata Rugby, el profesor Alejandro Pastor.

Desde el hotel Agora Regency Sakai, en la ciudad de Osaka, Pastor accedió a un mano a mano con este diario y dijo: “Estoy tratando de vivir esto con mucha paciencia y alegría. Realmente lo vivo como una situación de aprendizaje constante y disfrutándolo. Sé que es algo único e irrepetible, aprovechando de estar cada momento junto al staff, conociendo muchos lugares y muchas cosas”. A lo que agregó: “La chance surgió en 2017 con una gira a Irlanda dónde estuve dando una mano a un profe amigo, el neozelandés Matt Blair y bueno el entrenador Toutai Kefu (campeón del mundo con Australia en 1991 como jugador) me convocó a principio de este año y aquí estoy, dentro del Mundial”.

LO QUE SE VIENE

“Estoy junto al equipo desde hace un tiempo y solamente me aparté que tuve que volver a la Argentina por unos temas laborales, pero desde el test match que jugamos con Fiji, estoy con Tonga. Este es un grupo que está entrenando muy seriamente para tener un partido el sábado a la altura de las circunstancias; saben que compiten con equipos que están muchos meses e incluso años juntos, pero es un grupo que tiene como fortaleza la seriedad y la dedicación que le meten para mejorar y crecer día a día”, explicó el PF canario. “Tonga está bien, muy bien. Evolucionando en el juego y tratando de ser muy prolijos en todo lo que se hace. Este es un equipo que respeta los principios básicos del juego y poder realizarlo con gente talentosa, realmente es un gran plus para mí y mi carrera”, explicó Pastor.

A lo que añadió: “Una semana de trabajo nuestra comienza con un lunes tranquilo que se complementa con una sesión de gimnasio; el martes hay una activación, después se almuerza y luego hay análisis de video. El miércoles es libre y el jueves se busca más intensidad. El viernes generalmente es el Captain Run y el sábado es el partido. Ese es un resumen de la semana más o menos de este grupo”, aseguró el preparador físico del seleccionado tongano que este sábado enfrentará a Los Pumas en un partido clave.

COMO VE A LOS RIVALES DEL GRUPO

A la hora de analizar a los rivales del grupo: “Inglaterra me pareció tener una velocidad diferente, sobre todo los wines, con unas aptitudes individuales tremendas, después Francia por lo que mostró en el primer tiempo frente a Argentina, es un equipo para tener mucho cuidado cuando recuperan la pelota. De Estados Unidos todavía no debutaron así que hay poco para decir, pero si están acá, es por algo”, analizó Alejandro Pastor.

EL DESCENSO DE LA PLATA

Por último el hombre surgido del rugby canario de Gonnet habló justamente del descenso amarillo: “No quiero entrar en polémicas, pero lamentablemente hasta que el club no decida en qué dirección rugbística quiere ir, esto va a seguir. De esto se sale solamente laburando. No podemos ser copia de nadie, como se hace ahora. Cuando decidimos ser competitivos y ser nosotros mismos, lo hicimos y lo hicimos muy bien. Es cierto, no ganamos campeonatos, pero éramos modelo de juego. Tenemos peso específico propio para volver a serlo. El rugby amateur tiene un límite y ese es la buena voluntad. A veces con eso solo no alcanza”.

A lo que además agregó: “El descenso lo viví desde adentro porque sigo ligado a las juveniles del club desde la M-19. Siempre la idea es formar jugadores que abastezcan al plantel superior; lamentablemente es muy difícil cuando durante una temporada no tuviste la capacidad de sumar puntos y terminás dependiendo de otro. Estábamos ilusionados con revertirlo, pero no pudo ser. Hay que tomar una decisión: si solo presentaremos equipos para competir o volveremos a ser realmente competitivos, está más que claro que de esto se sale trabajando y trabajando… Durante muchas horas, no hay secretos”, finalizó Pastor tras la jugosa charla desde la segunda ciudad más grande Japón.