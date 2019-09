Sin controles en las calles, la costumbre de dejar el auto en cualquier lado no tiene límites

El acarreo de las grúas se hace esperar y el hábito del mal estacionamiento avanza. Más lectores envían fotos de la “epidemia”

El “estacioná donde quieras”, como dio en llamar este diario a la extendida práctica de dejar el auto en cualquier lugar, lejos de aflojar parece estar extendiéndose cada día que pasa en el caótico paisaje del tránsito platense.

Ayer, como cada viernes, llegó a la redacción de EL DIA un aluvión de fotos enviadas por los lectores para dar cuenta de un fenómeno al que no le encuentran la vuelta. Los números hablan por sí solos: los últimos registros difundidos oficialmente señalaban que casi 8 de cada 10 multas de tránsito labradas por los inspectores municipales estaban vinculados al mal estacionamiento.

Y si bien desde el Municipio se asegura que a diario se llevan a cabo controles “a través de más de un centenar de agentes comunales”, cualquiera que recorra las calles céntricas (y no tanto) podrá apreciar que el “vale todo” al estacionar se sigue imponiendo por goleada.

La apuesta municipal para comenzar a contrarrestar el descontrol que impera en materia vial es la llegada del sistema de grúas, anunciado para principios de este mes. Se trata -según se anunció- de seis grúas de marca Volkswagen y modelo Delivery 9.170 que van a acarrear los autos a un predio que está ubicado en calle 21 y 527. No obstante, el calendario ya prácticamente consumió el mes y todavía no hicieron su debut (aunque si se instaló la cartelería en las principales arterias). EL DIA consultó si hay fecha de salida a las calles, pero no hubo confirmaciones.

Hablando de controles, a los que hace tiempo tampoco se ve por las calles es a los agentes motorizados que hacían “motofilmaciones”. Los inspectores llevaban cámaras en los cascos y recorrían las zonas más conflictivas, labrando hasta 80 infracciones por cámara por día. El esquema fue lanzado a mediados del año pasado y la cruzada era, sobre todo, contra la doble fila.

Justamente, esa es una de las faltas que pone los pelos de punta a los automovilistas y que, en particular frente a las escuelas, se sigue cometiendo sin castigo.

Con un parque automotor que sobrepasa largamente los 260 mil vehículos, en las horas pico en la calle “no cabe un alfiler” y los malos hábitos viales ganan terreno: de acuerdo a los últimos registros, se informó que “las infracciones más comunes registradas por los agentes locales estuvieron vinculadas al estacionamiento en zonas prohibidas, obstruyendo garajes, ochavas, rampas para personas con movilidad reducida, paradas de micros y ramblas, y la doble fila”.

Claro que los ejemplos abundan y cualquier intento de enumeración estaría incompleto. Pero a modo de ejemplo, ayer los lectores mandaron infracciones (publicadas en eldia.com) en diagonal 73 esquina 8, en la vereda de una ferretería, donde un auto estacionado en el “corralito” de los peatones, y lo mismo mostraban en diagonal 74 y 4. También la escena de una doble fila y tres cuadras de colas en el semáforo de 2 y diagonal 80; taxistas estacionados en doble fila en 6 entre 46 y 47; un auto bloqueando un garage en 42 entre 6 y 7; y dos camionetas en la vereda de 42 entre 6 y 7.

Desde la Municipalidad aseguran que en las últimas semanas se realizaron controles en la zona del Paseo del Bosque; Avenida 7; Avenida 13; Diagonal 78 de Parque Saavedra a Plaza Rocha; el Centro Comercial de City Bell, y Los Hornos (137 de 60 a 66), entre otros puntos.

Se explicó que “las zonas de controles son estudiadas previamente de acuerdo a los puntos conflictivos, donde se producen mayor cantidad de infracciones”, y se indicó: “En primera instancia se trata de informar debidamente al infractor y generar consciencia acerca de la importancia de estacionar correctamente y respetar los espacios prohibidos, instándolo a retirar el vehículo del lugar”. Acto seguido, “se procede a labrar la infracción correspondiente”.

Sin embargo, a la luz del descontrol diario de la calle, las entidades vinculadas a la seguridad vial y los automovilistas insisten en que esas medidas son tan solo una gota en el mar y reclaman medidas estructurales.