Tronar de bocinas y espejos rotos en 48 entre 17 y 18 por la falta de un cartel vial

La cartelería que indica la prohibición de estacionar brilla por su ausencia en calle 48 entre 17 y 18 y convierte a ese cuadra en un “cuello de botella” cotidiano para los autovilistas y el transporte público en el que se suceden los bocinazos, los espejos rotos y los vehículos rayados.

¿El motivo? De un tiempo a esta parte desaparecieron los carteles que señalan que no está permitido dejar el auto estacionado a la izquierda. Entonces los automovilistas dejan sus coches sobre ese lado de la calzada, con lo que apenas queda sitio para que pase el resto de los vehículos.

Así lo planteó a EL DIA Andres Fiandrino, un vecino que hizo distintos reclamos a la Dirección de Transito, al entender que la Comuna, por algún motivo, había habilitado el estacionamiento a la izquieda en dicha cuadra. “Esto -planteó- no sería de extrañar si no fuera porque es la única cuadra en que está permitido (en el resto de las cuadras, incluso frente a la Escuela 10, está prohibido expresamente, es más se han observado que han aplicado multas), en que por calle 48 transita el micro 307 y a que el ancho de la calle es de 7 metros, con lo cual el mismo pasa muy ajustado o no pasa directamente cuando el auto estacionado es ancho, con la consecuencia de infinitos espejos rotos, autos rayados (...) y un tronar de bocinas, porque el tránsito está parado directamente”.

Sobre este planteo, desde la Municipalidad de La Plata se informó que los carteles en cuestión fueron “objeto de actos vandálicos”. En ese sentido, desde la Dirección General de Tránsito y Transporte de la Comuna aseguraron que “en los próximos días serán reemplazados por nueva cartelería para recordar la mencionada prohibición y permitir la fluida circulación de las unidades de la línea 307, cuyo recorrido contempla el tramo indicado”.