Pidieron a la Iglesia que apoye “medidas contra el hambre”

Encabezados por Roberto Baradel, los gremios y organizaciones de la Mesa por el Trabajo y la Vida Digna entregaron un petitorio

Los referentes de la “Mesa Nacional de Diálogo por el Trabajo y la Vida Digna”, que integran gremios, organizaciones sociales, empresariales y políticas se reunieron con el arzobispo de La Plata, Víctor Manuel “Tucho” Fernández a quien pidieron respaldo para el impulso de un “acuerdo multisectorial para un país sin hambre” que, entre otras medidas, fortalezca la canasta básica, la Asignación Universal por Hijo y reintegre el IVA a consumidores de menos recursos.

El documento entregado por la Mesa, que estuvo representada entre otros dirigentes por Roberto Baradel y Raúl Calamante, de la CTA, expresa la voluntad de componer “una Patria fundada en la solidaridad y el trabajo”.

Además concurrieron Emilio Pérsico (Movimiento Evita), Hugo “Cachorro” Godoy (ATE), Oscar de Isasi (ATE) y el presidente del PJ de La Plata, Luis Lugones.

“Es urgente y necesario un acuerdo multisectorial amplio que incluya a todos los sectores” le expresaron al arzobispo para agregar que “el Gobierno Nacional, electo democráticamente en 2015, no quiso, no supo o no pudo administrar las presiones de quienes tienen en la especulación financiera y el acrecentamiento de la propia renta el único parámetro de acción. No se generaron -insistieron- condiciones para resolver las necesidades más elementales de los humildes, de los desamparados y excluidos, que requieren de medidas básicas para la subsistencia y para efectivizar la justicia social”.

Además expresaron la necesidad de “comprometerse con la Pastoral Social de la Iglesia Católica, de las Iglesias Evangélicas y de miles de personas en las calles para implementar la emergencia alimentaria”.

En el petitorio que forma parte del documento entregado, se impulsa el fortalecimiento de una canasta básica de primera infancia y mujeres embarazadas; el aumento de la AUH y del presupuesto a comedores: reintegro del IVA a los consumidores de menos recursos; actualización de los montos del Programa Pro Bienestar del PAMI, disposición de tierras públicas ociosas para que puedan ser productoras de alimentos por parte de organizaciones sociales.