Hong Kong, a punto a arruinar los 70 años de China comunista

Poornima WEERASEKARA



AFP

BEIJING

Las celebraciones que China inicia esta semana por su 70º aniversario podrían verse eclipsadas por las protestas prodemocracia en Hong Kong.

Mientras el presidente Xi Jinping se prepara para dirigir hoy un enorme desfile militar y una gala, la ex colonia británica está sumida en su peor crisis política desde 1997, cuando fue devuelta a China.

Las protestas de denuncia de la pérdida de libertades especiales en la ciudad han derivado muchas veces (y ayer no fue la excepción) en el uso de gases lacrimógenos y balas de goma para dispersar a los manifestantes violentos.

La ola de descontento, desatada por un proyecto de ley que permitía las extradiciones a la China continental, se convirtió en una reivindicación más amplia y un llamado a elecciones libres y a una menor intervención de Beijing en los asuntos del territorio semiautónomo.

Frente a los tanques y las naves militares que desfilarán en Beijing mañana 1 de octubre, los organizadores de las protestas en Hong Kong prometieron su mayor movilización hasta la fecha.

“Es prudente decir que las protestas de Hong Kong ya arruinaron la fiesta del Partido [Comunista] incluso antes de que empezara”, según el autor y activista Kong Tsung-gan.

Hong Kong police charge at pro-democracy protestors in the Hong Kong commercial area of Wan Chai. Police conduct arrests of various protestors during the 17th straight week of mass street protests. This week's protests come ahead of China's National Day. https://t.co/LuE0dHw8vL pic.twitter.com/PaoJvDmwVq