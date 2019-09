Emotivo adiós a Jacques Chirac en Francia

| Publicado en Edición Impresa

Miles de franceses acudieron ayer al Palacio de los Inválidos en París para homenajear al ex presidente fallecido Jacques Chirac, muy popular entre una parte significativa de sus conciudadanos que se identifican con sus cualidades y defectos. El homenaje popular, organizado un día antes de una jornada de duelo nacional y una ceremonia oficial en presencia de numerosas personalidades extranjeras, empezó con una ceremonia interreligiosa delante del féretro. Tras el inicio del acto, los asistentes, que esperaban desde la mañana en la entrada de los Inválidos, donde se encuentra la tumba de Napoleón, se dirigieron hacia el féretro de Chirac, cubierto con una bandera francesa y situado al lado de un retrato del ex presidente (foto). El fallecimiento de Chirac, “el humanista”, figura mítica de la derecha francesa que llevaba años enfermo y no aparecía en público, conmocionó al país que presidió durante 12 años (1995-2007), después de haber sido alcalde de París entre 1977 y 1995. Desde el jueves, unos 5.000 franceses, algunos de ellos muy jóvenes, acudieron a firmar los libros de condolencias del Elíseo. (AFP)