Nuevas medidas del Banco Central en el "control de cambios"

ANTICIPO.- Desde mañana, las transacciones de compra y venta de dólares vía títulos públicos deberán estar inmovilizadas por 5 días

El Banco Central (BCRA) salió a frenar la operatoria conocida "rulo" para las personas físicas. El "rulo" es una operatoria de arbitraje con títulos públicos que permite acceder a una cotización paralela del dólar, que es legal. La normativa le pega al contado con liquidación, que permite enviar fuera del país los dólares obtenidos mediante este arbitraje.

El organismo monetario ya había intentado limitar esta operatoria implementando una declaración jurada donde el cliente que comprara dólares afirmara que no iba a usarlos para comprar bonos soberanos. Ahora, a través de la Comunicación "A" 6799, el BCRA obliga a los inversores a quedarse con el bono durante 5 días para evitar compraventas inmediatas que son las que permiten acceder a ese tipo de cambio.

Las Reservas del BCRA finalizaron en US$ 48.702 millones

Las Reservas Internacionales del Banco Central finalizaron hoy en US$ 48.702 millones, informó la entidad en su resumen diario de Variables Financieras.



Así, el volumen de reservas se ubicó en US$ 236 millones por debajo del cierre del viernes último cuando quedaron en US$ 48.938 millones.

La tasa de interés de las Leliq cerró a 78,372% y retrocedió 489 puntos básicos en septiembre

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) convalidó hoy una baja en la tasa de las Leliq de 83 puntos básicos respecto del cierre del viernes al finalizar a 78,372%, mientras que en septiembre retrocedió 489 puntos básicos.



El total adjudicado fue de $208.862 millones sobre vencimientos por $251.755 millones y a partir de esta operatoria se generó una expansión de liquidez de $42.893 millones.



En la primera licitación del día, el BCRA convalidó Letras de Liquidez a siete días de plazo a una tasa promedio de corte que se ubicó en 78,432%, con un monto adjudicado de $108.207 millones.



En la segunda subasta, el monto adjudicado a siete días de plazo fue de $100.655 millones a una tasa promedio de corte de 78,308%, siendo la tasa máxima adjudicada de 78,500% y la mínima 78,003%.