Segunda marcha del #SíSePuede: Macri se mostró con Vidal en Junín

ANTICIPO.- El presidente volvió a mostrarse con la gobernadora en un acto de campaña

El presidente Mauricio Macri encabezó este lunes por la tarde, junto a la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, la segunda marcha del "Sí se puede", en Junín. Allí, afirmó que "los bonaerenses no están solos" y subrayó que la derrota de las PASO "se puede dar vuelta". "Jamás bajamos los brazos", aseguró. Horas antes, había anticipado que el dato de pobreza, que finalmente se ubicó en 35,4%, iba a reflejar "la difícil situación que se atraviesa".

"Así como me sorprendieron ustedes el 24 de agosto (en la Casa Rosada), yo los invité acá para decirles que no están solos, que los bonaerenses no están solos", enfatizó el mandatario nacional sobre el escenario, junto a Vidal y el vicegobernador provincial, Daniel Salvador.

