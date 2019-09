Esquiaba en el Cerro Catedral, chocó con una moto de nieve y sufrió graves lesiones en sus piernas

El domingo no fue una jornada más en el Cerro Catedral de San Carlos de Bariloche. En un episodio que todavía no fue esclarecido y que probablemente se resuelva en el ámbito de la Justicia, un turista de 21 años fue impactado por una moto de nieve mientras esquiaba en el conocido complejo turístico. En consecuencia, lo internaron a un sanatorio local, donde permaneció hasta ayer con lesiones de tibia y peroné en ambas piernas, para luego ser trasladado a Buenos Aires por un avión sanitario cuyo costeo dio lugar a otra polémica.

De acuerdo con las primeras informaciones que se conocen sobre el grave hecho en el famoso centro de esquí, todo ocurrió el domingo alrededor de las 11 de la mañana cuando el chico, identificado como Pablo Segundo Carafí, desarrollaba repentinamente se vio involucrado en un impacto en el que también participó una moto de nieve, la cual era comandada por un empleado de la empresa CAPSA (Catedral Alta Patagonia) a cargo de la concesión del complejo turístico.

A raíz del impacto, este joven turista que es oriundo de la ciudad bonaerense de Beccar debió ser asistido en el lugar y posteriormente fue trasladado de urgencia al sanatorio San Carlos, donde le confirmaron la rotura de tibia y peroné de ambas piernas. Allí quedó bajo revisión médica, sin saber si sería o no intervenido quirúrgicamente, dato que Carafí contó a través de un video difundido en las redes sociales con reproches a la empresa CAPSA

Versiones cruzadas

Según se supo, el representante legal de Carafí radicará una denuncia penal por lo ocurrido, apuntando contra el conductor y la firma concesionaria del Cerro Catedral. Además trascendió que hay varios testigos que señalaron al conductor de la moto de nieve manejaba a alta velocidad y en sentido contrario al de los esquiadores.

En un video difundido en las redes sociales Carafí contó que "tengo 21 años y estoy internado en el Santario San Carlos desde el día domingo. Una moto me chocó de frente en el Cerro Catedral. La moto venía a muy alta velocidad, en contramano y una curva. Me choca de frente y me quiebra ambas piernas".

Por el contrario, desde CAPSA señalaron que el chico "descendía a gran velocidad" y que el empleado de la firma realizó maniobras para esquivarlo sin poder evitar el choque. En ese sentido, deslizaron que el impacto se produjo fuera de la pista de esquí, ya que el conductor se corrió para evitar lo que finalmente sucedió. La empresa además dijo que la moto volcó y que el empleado salió despedido y sufrió golpes y lesiones que no revistieron gravedad.

Otro punto en conflicto entre Carafí y la compañía concesionaria tiene que ver con el servicio de atención médica y traslado que ofrece el complejo, ya que el joven accidentado exigió el traslado a Buenos Aires a bordo de un avión sanitario debido a la gravedad de las lesiones.

En el video que publicó en Facebook el joven le reprochó a la empresa que "en el día de ayer dijeron que me iban a mandar a Buenos Aires para hacer la operación allá, que me iban a mandar el avión sanitario, pero a las 6 de la tarde se borraron. No sabemos qué hacer, estamos a la deriva, nadie del Cerro se contacta".

En ese sentido, la empresa adujo que “no accedió al pedido de traslado en avión sanitario porque no está clara la responsabilidad de la compañía en el accidente”.

Finalmente ayer a la tarde Carafí fue trasladado a Buenos Aires en un avión que, al parecer, fue costeado por su familia.

Mientras tanto, la Justicia ordenó el secuestro de la moto, que ya fue a parar a un depósito judicial. Asimismo, en torno a la investigación instruida por el fiscal Inti Isla, quien intervino de oficio, se solicitó las filmaciones de las cámaras de seguridad del complejo con el objetivo de establecer precisiones sobre el caso.

Carafí es oriundo de Beccar, milita en la juventud PRO y está vinculado a la agrupación Pro Pando. Además, preside el centro de estudios compuesto por estudiantes y graduados de las carreras de Historia, Ciencias Políticas, Psicología, Relaciones Internacionales, Filosofía, Derechos y Ciencias de la Educación, entre otras.