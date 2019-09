El romance de Mica Tinelli con un jugador de Boca

La hija mayor de Marcelo Tinelli le dedicó un emoji con un caramelo en el día del su cumpleaños y él le respondió con likes

Un nuevo romance podría sacudir la farándula y el ambiente del fútbol. Es que Micaela Tinelli, estaría cada vez más cerca del defensor de Boca, Lisandro López. Ya hubo cruces de likes y mensajes en las redes sociales. El defensor central subió una foto celebrando sus jóvenes 30 años y la hija de Marcelo Tinelli le comentó con un emoji de un caramelo.

En tanto, Lisandro likeó dos de las últimas tres publicaciones de ella. Los jóvenes se habrían conocido hace un par de semanas por amigos en común y aunque Mica se encargó mediante sus historias de IG de destacar que "está sola" sus millones de seguidores mucho no le creyeron.

"En cuanto a sentimientos estoy muy bien. A Licha lo conozco... nos estamos conociendo. Me cae muy bien, es lo único que voy a decir porque no me gusta mucho hablar de mi vida privada", confesó Mica, que viene de separarse del manager Guido Iannaccio, famoso por trabajar con Chano Moreno Charpentier, en un evento de moda que se realizó en un shopping de Buenos Aires y en el que participó con su marca.