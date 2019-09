Médicos decidieron aumentar más del 30% los bonos de consulta de IOMA

Los bonos B pasarán a costar $190 y los C, $290. La obra social afirma que la decisión es “unilateral” y que habrá reintegros

En una medida que tiene como antecedente una decisión similar adoptada el año pasado, los profesionales médicos patearon el tablero de las negociaciones con el IOMA y resolvieron aplicar, desde mañana, un aumento del 35% en el valor de los bonos de consulta B y C. Desde la Concertación de Entidades Médicas Independientes Bonaerenses (Cemibo) informaron que desde mañana cobrarán a los afiliados 190 pesos el bono B y 290 pesos el bono C.

En tanto, desde la obra social bonaerense rechazaron la medida, a la que definieron como “unilateral”, anticiparon que podrían tomar medidas y pidieron a los afiliados denunciar los “cobros indebidos” para que “se los podamos reintegrar”.

Autoridades del CEMIBO dijeron a EL DIA que la decisión incluye -a través de la Agremiación Médica Platense (AMP)- a los profesionales de la Ciudad, por lo que la medida impactará en el universo de alrededor de 300 mil afiliados con los que cuenta la obra social en la región.

Las autoridades del CEMIBO dijeron que “atenderán a los afiliados de IOMA con nuevos valores de consulta. Los profesionales de categoría B pasarán a cobrar 190 pesos, mientras que los de categoría C percibirán 290 pesos”. El aumento es de más del 30 por ciento, ya que en la actualidad los valores oficiales están en $140 y $220, respectivamente.

“Así lo resolvieron al no obtener una respuesta concreta frente al reiterado reclamo de aumento en los copagos de las categorías B y C”, indicaron desde la entidad.

Por otra parte, “se insistió nuevamente en la urgente y necesaria liquidación del nomenclador que fuera facturado oportunamente”, agregó el comunicado.

Eduardo Martiarena, presidente de la CEMIBO, explicó a EL DIA que “le veníamos reclamando esto a IOMA hace mucho tiempo”, pero como la obra social no accedía, definimos salir a cobrarlo por el derecho que tenemos y que nos da lo que está firmado por convenio. Es imposible seguir sosteniendo esto”.

Según explicaron desde CEMIBO, una parte de la consulta la paga IOMA y otra parte el afiliado. Si bien este año se habían aplicado actualizaciones al bono básico (que es gratuito para el afiliado y lo absorbe la obra social), no había ocurrido lo mismo con los bonos B y C, de los que IOMA paga un porcentaje y otro lo abona el afiliado. A un médico con bono B se le paga 40% más que por el básico, y por el C, 40% más que por el B. Pero como los valores no se actualizan desde el año pasado, consideran que la situación es “injusta” y “discriminatoria” para con los profesionales de dichas categorías.

“IOMA aumentó lo que paga del básico pero se negaba a que aumentemos los copagos. Eso está fuera de lo aceptable y por otro lado no está dentro del convenio”, dijo Martiarena.

Voceros de IOMA dijeron que “es una medida unilateral que incumple el convenio y si realmente se concreta el cobro de un incremento en los bonos, se tomarán las medidas que correspondan”. Asimismo le informaron a los afilados “que los valores de los copagos no se modificaron y si les piden montos por encima del valor del bono (categoría B: 140$ y C: 220) pueden denunciarlo como un «cobro indebido» para que se los podamos reintegrar”.

Por lo general de forma anual, representantes de la obra social y del gremio de médicos se reúnen en rondas de negociaciones y como en una suerte de paritaria ambos sectores acuerdan en cuánto se readecúan los honorarios profesionales. Una vez que quedan establecidos los montos a percibir por los médicos se actualizan los valores diferenciales que los afiliados deben asumir en cada visita a un profesional en los casos en que la consulta o la práctica implique el pago de un adicional. Pero esta vez, sin acuerdo para actualizar los bonos B y C, los médicos avanzarán con el aumento sin el aval de IOMA.