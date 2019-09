Bosque encantado: imágenes exclusivas para volver a emocionarse con la llegada de Maradona a Gimnasia

Diego Maradona desató una fiesta inolvidable para los simpatizantes de Gimnasia, que ayer le demostraron su devoción en la presentación del Astro como nuevo entrenador del Club.

Desde el mediodía, miles de hinchas se acercaron al estadio Juan Carmelo Zerillo para seguir la presentación oficial y el primer entrenamiento de Maradona al frente de Gimnasia, en una fiesta que conmovió a La Plata, en una jornada cargada de imágenes emotivas que fueron captadas por el equipo de EL DIA.

En un campo de juego que tenía dispuestos tres globos inflables, uno con la imagen de un Lobo, otro con un busto de Maradona, y el tercero con la emblemática camiseta número 10 de la selección argentina, que el ahora entrenador vistió como campeón mundial en México-86 y subcampeón en Italia-90, Maradona se mostró conmovido hasta las lágrimas por las enormes muestras de cariño que recibió de parte de los fanáticos.

"Acá, el que no se entrena o el que no corre, no juega. No voy a faltar a ningún entrenamiento. A mí me gusta ganarme la plata corriendo, como lo hice toda mi vida. Ustedes (los hinchas) nos van a dar el plus para ganar los partidos. Y los vamos a ganar", remarcó el nuevo director técnico y aseguró que "esta es mi casa".

El Diez tiene contrato hasta el final de la temporada 2019/2020, y estará acompañado por Sebastián Méndez como colaborador principal y Adrían González como segundo. Su debut será el domingo próximo, frente a Racing Club, en un partido por la sexta fecha de la Superliga.