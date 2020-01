El mensaje de Messi a Valverde: ¿qué le dijo al ahora ex DT del Barcelona?

El astro Lionel Messi apoyó hoy al entrenador Ernesto Valverde tras la salida de Barcelona y le agradeció por "todo" durante los dos años y medio que estuvo al frente del equipo.



"Gracias por todo, míster. Seguro que te irá genial allá donde vayas porque, además de ser un gran profesional, sos una magnífica persona. Mucha suerte y un abrazo grande", escribió el rosarino en sus redes oficiales junto con una foto de Valverde y él en un entrenamiento.



Messi llegó a ser capitán bajo su mandato, ya que Andrés Iniesta salió del club para continuar su carrera en Japón.



Por su parte, Valverde asumió en Barcelona el primero de junio de 2017 y en total dirigió 145 partidos, de los cuales ganó 97, empató 32 y perdió 16. Y se despidió con dos liga españolas, una Copa del Rey y una Supercopa de España.



Otro de los referentes de Barcelona que le deseó lo "mejor" fue el atacante uruguayo, Luis Suárez, quien afronta una lesión de los meniscos y estará cuatro meses inactivo.



El ex atacante de Liverpool de Inglaterra escribió: "Muchas gracias mister por todos los momentos que vivimos como profesionales. Me quedo con lo positivo que me enseñaste y con el gran ser humano que sos. Gracias a vos y todo tu STAFF por el profesionalismo. Les deseo mucha suerte en todo lo que venga para el futuro!".



Finalmente, el defensor Gerard Piqué utilizó su cuenta de Twitter y le brindó su aliento: "Te vas dejando al equipo líder y ganando 2 Ligas en 2 años. Fue un honor trabajar a tus órdenes y espero que te vaya todo genial. Siempre es un placer cruzarse en la vida a personas como tú. Un fuerte abrazo míster".