Lo que dijo sobre Lionel Messi el nuevo entrenador del Barcelona

Por estas horas Quique Setién se está haciendo cargo de la conducción del Barcelona en reemplazo del despedido de Valverde y distintas publicaciones han destacado las declaraciones realizadas oportunamente por el nuevo DT del equipo catalán sobre la principal figura del equipo, Lionel Messi.

"Siempre que se retira un futbolista con quien he disfrutado como Xavi es como si te extirparan un riñón. El día que se retire Messi voy a llorar eternamente", señaló Setién al referirse al astro argentino.

También el nuevo adiestrador del equipo azulgrana confesó que "Como Messi no. He visto a grandísimos jugadores hacer cosas maravillosas, pero no con la continuidad y el desequilibrio permanente que ha manifestado este jugador en los 12 ó 14 años que lleva activo".

"Yo creo que ningún jugador y no sé si Pelé en su época tuvo la continuidad que ha tenido (Messi) en estos 12 años. Todos los partidos. Todos".

"Ya no sé el número de hat-tricks que ha hecho. Es un lujo haber podido coincidir con él y verlo cada domingo desde hace 12 ó 14 años".