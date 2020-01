Vanessa Hudgens se separó de Austin Butler tras nueve años juntos

Tras casi nueve años en pareja, Vanessa Hudgens y Austin Butler se separaron. Así fue anunciado a medios estadounidenses por un allegado a los actores, que informó: "Vanessa y Austin rompieron de forma oficial y Vanessa estuvo hablando de la ruptura a su círculo cercano".

Los actores se conocieron en 2011 en los pasillos de Disney Channel y compartieron importantes momentos de su carrera. Cabe recordar que ella saltó a la fama con su papel en High School Musical y él se destacó recientemente en Once Upon a Time in Hollywood.

La separación, o al menos la crisis, dataría de varios meses atrás. Hudgens publicó la última foto con Butler en octubre, durante una fiesta de Halloween, y escribió: "Y sentarnos juntos, ahora y para siempre. Porque ya sé que vos sos para mí y yo soy para vos".

Hudgens atraviesa un gran momento en la profesión. En diciembre estrenó El caballero de la Navidad y estuvo rodando la secuela de Intercambio de princesas. Ambas entregas son parte de la producción de Netflix.

Se trata de la segunda separación de la actriz tras un largo noviazgo. Su anterior pareja fue Zac Efron, su coestrella en la saga de Disney que la llevó al estrellato. Con él salió durante cinco años.