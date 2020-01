Billetes de 5 pesos: extienden la fecha de circulación

Luego del anuncio del Banco Central hecho hace diez días, en el cual se anunciaba que los billetes de 5 pesos saldrían de circulación a fines de enero, el Gobierno resolvió que el plazo se extenderá por un mes más: hasta fines de febrero.

La decisión se tomó a partir de los pedidos realizados por varias cámaras empresarias que remarcaronron que no hay en circulación la suficiente cantidad de monedas como para reemplazar a los billetes. El martes, las autoridades de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) habían elevado un pedido a la entidad para que pudiera seguir utilizándose "por un periodo prudencial no menor a seis meses", con el objetivo de lograr poner en circulación la cantidad necesaria de monedas.

La CAME también había pedido una prórroga de seis meses, ya que "la desaparición del billete le va a generar un problema al comercio, que no tendrá con qué dar vuelto y deberá redondear siempre hacia abajo", dijo Pedro Cascales, secretario de Prensa de CAME.

Advierten que sancionarán a los comercios que no reciban billetes de $5 hasta el 1 de febrero

​Es que hay en circulación 460 millones de billetes de 5 pesos; mientras que hay 94 millones de monedas de esa denominación. Fuentes oficiales aclararon que se siguen poniendo nuevas monedas en circulación y que también hay de menor valor que pueden reemplazar a los billetes de 5 pesos, como las 881 millones de monedas de 2 pesos y las 1.839 millones de monedas de 1 peso.