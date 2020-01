Persisten los problemas con el agua y se incrementa el hartazgo vecinal

Como desde hace ya varios días, este jueves continuaron los reclamos por problemas con el agua en la Región, desde falta total del servicio hasta baja presión y turbiedad. Los mensajes llegaron a través del Whatsapp del diario El Día.

En ese sentido, Nicolás, de 19 y 57, manifestó: "Desde el lunes al mediodía que no tenemos agua en todo el edificio y en la zona. Absa no responde y es tremendo no tener servicio en pleno verano".

Baja presión es, en tanto, el problema de vecinos de la zona de 140 y 49. "No es algo nuevo. Pasa todos los veranos y a veces durante el año. Sale apenas un hilo de agua y cuando hace calor, nada", relató una frentista de 67 años a este diario. "Hay veces que solo sale un poquito en una canilla baja, en el patio", agregó.

Por otro lado, Marisa reclamó por turbiedad en el agua en Ensenada, en los alrededores de avenida Horacio Cestina y Bossinga. "Es una situación de casi todos los días. La empresa debería informar cuando hace arreglos o va a pasar algo así, para no arruinar los termotanques, calefones o calderas", dijo la vecina.