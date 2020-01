Siguen apareciendo alacranes en un barrio platense y crece la desesperación

En el barrio Gambier ya no saben qué hacer porque denuncian que siguen apareciendo alacranes en las casas de los vecinos. Esta semana Leticia Salomone dio cuenta de la aparición de está invasión que están padeciendo por el que tienen miedo de sufrir una picadura, sobre todo de aquellos arácnidos que revisten mayor peligro debido a su condición de ponzoñosos.

Esta lectora de EL DIA que vive en 135 y 50 volvió a escribirnos a través del WhatsApp porque, según contó, "apareció otro anoche y cada vez tenemos más miedo". Además se quejó porque "la Municipalidad no hace nada y yo tengo mi casa limpia".

Lo cierto es que no es el primer alacrán que encuentra en su hogar. "Ya me pasó una vez y llamé a Zoonosis. Desde ahí tomo los recaudos pero igualmente siguen apaceciendo". La mujer contó que "mi hijo es fumigador y me recomendó que no ande descalza para evitar picadura". Asimismo expresó que "el miedo es que piquen a los nenes, a la gente grande".

Frente a la aparición de escorpiones en la zona urbana de La Plata, investigadores de la Universidad Nacional de La Plata señalaron cómo actuar y qué medidas tomar en esos casos.

Alda González, investigadora del CEPAVE, Centro de Estudios Parasitológicos y de Vectores dependiente de la UNLP y CONICET, afirmó que “la mayoría de las especies de escorpiones viven en lugares apartados del hombre, escondidas, y son nocturnas; esto las transforman en un grupo poco observado por la mayoría de la gente, pero lamentablemente las especies que tienen interés sanitario suelen vivir en ambientes urbanos, lo que las hace más peligrosas, porque el encuentro persona-escorpión aumenta notablemente”.

El grupo de aracnología del CEPAVE hace un seguimiento desde el 2005 de los escorpiones hallados, que la gente acerca al laboratorio para su identificación y de los hallados en las salidas de prospecciones. La investigadora explicó que “se observó un importante incremento en el número de consultas a partir de 2013, año de la inundación de La Plata, y conjuntamente se observó que T. trivitatus está colonizando nuevas áreas en la ciudad, con hallazgos repetidos en zonas nuevas que se van sumando a las ya confirmadas.

Si bien todos los escorpiones tienen veneno, la mayoría no son peligrosos para el ser humano. En Argentina hay solo un género (Tityus) de importancia sanitaria y dentro de éste, solo dos especies son responsables de accidentes graves a través de su picadura. Es decir que sólo el 4% de las especies de escorpiones de nuestro país se las podría considerar peligrosas.

En la ciudad está presente la especie Tityus trivittatus, la cual se caracteriza por su color claro amarillento, pinzas largas, con uñas largas y delgadas y una apófisis subaculear. Esta apófisis se encuentra en el último segmento de la cola y es una segunda punta que tiene el segmento, la cual se encuentra anterior a la punta con la que inyecta el veneno el escorpión.

Otra de las características es que esta especie puede ser partenogenética, o sea que las hembras pueden tener crías sin participación del macho y toda su descendencia van a ser hembras. O sea que con un solo ejemplar, se puede tener una colonización en un lugar adecuado.

González, además explicó que en la zona rural y rural-urbana se encuentra presente Bothriurus bonaerensis, un escorpión mediano, robusto y oscuro. Estos ejemplares suelen encontrarse en zonas de quintas y su picadura, aunque extremadamente rara, no tiene consecuencias graves para el ser humano.