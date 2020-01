Afirman que el Central es la “imprenta” de la Casa Rosada

El cielo no cayó sobre las Pampas, como algunos temían. El nuevo gobierno argentino actuó con rapidez y, en perfecto opuesto a la política del gobierno de Macri, presentó una política fiscal dura con una política monetaria blanda, pero aún no dijo cómo manejará la deuda, dice en un artículo la reconocida revista británica de The Economist.

El semanario reconoce que Alberto Fernández heredó una situación económica complicada, que el propio presidente llamó de “cuasi-default” y con la aprobación del paquete de emergencia y los controles cambiario y de precio, más relativa tranquilidad de la temporada estival, pudo ganar tiempo, publicó Infobae.

“El BCRA dice que tiene intención de mantener tasas de interés positivas y evitar el excesivo crédito al gobierno, pero en la práctica está llevando las tasas de interés a territorio negativo”, dice la nota y cita a “un economista que trabajó en un anterior gobierno peronista” según el cual el Central se convirtió en “la imprenta del gobierno”. La duda es si eso servirá para reavivar el consumo, como cree el gobierno, o ampliar la brecha cambiaria y avivar la inflación.