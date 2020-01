Taquigrafía, el oficio que nació antes de Cristo y que está más vigente que nunca

Hay oficios a los que la tecnología puede mejorar y mucho. Pero no los puede suplir. Las “máquinas” siempre ayudan, facilitan, pero en infinidad de áreas los hombres y las mujeres son irremplazables. Entre aquellos, en pleno centro de la Ciudad hay un caso. Allí, en la Legislatura bonaerense, trabajan los taquígrafos.

Son quienes dejan constancia de cada brillante o mediocre intervención de diputados y senadores. Quienes “dan fe” de cada palabra que pronuncian, incluidos sus exabruptos. Quienes, más de una vez, han sido blanco de elementos contundentes que no iban dirigidos a ellos. Pero es que ellos están ahí. Siempre. En silencio. Haciendo una tarea esencial.

Este diario se acercó hasta la sala de Taquigrafía de la Cámara de Diputados para conocer el “detrás de escena” del oficio que “nació con Cicerón”, apuntó Daniel D’Alessandro (59), quien debutó como taquígrafo parlamentario en la histórica Asamblea Legislativa del 11 de diciembre de 1983, cuando la Provincia y el país todo festejaban el regreso de la democracia.

Daniel hizo referencia así a la “notación tironiana”, un sistema de taquigrafía inventado por Marco Tulio Tirón, secretario de su tocayo Cicerón -jurista, político, filósofo, escritor y orador romano-, con el fin de copiar fielmente sus discursos. Hablamos del periodo que se extendió entre los años 106 y 4, siempre antes de Cristo.

“Me enteré del llamado a concurso para taquígrafos por el diario. Fue en noviembre (de 1983), antes de la asunción del gobierno democrático. Vinieron muchos. Hubo dos tandas de setenta y pico de personas, y finalmente quedamos quince por cámara”, relató sobre su ingreso.

¿Por qué el oficio sigue tan vigente hoy, en la era de la tecnología? Daniel y su compañera de trabajo Nora Robles (51) confiaron que “esa pregunta nos la realizan cada vez más”, e hicieron mención a que la cuestión “hasta formó parte del temario que se abordó en un reciente congreso internacional de taquigrafía” que se llevó a cabo en la Ciudad.

“Haciendo un paralelismo, podríamos decir que este trabajo cobró mayor relevancia (a partir del desarrollo de las nuevas tecnologías) pues los taquígrafos pasamos a ser una suerte de escribanos. Todo se puede grabar. Todo se puede filmar. Pero toda grabación o filmación se puede adulterar. Nosotros somos los que damos fe de que tal diputado, en tal sesión o reunión de comisión, dijo esto o aquello y que lo dijo en equis términos. Cada traducción lleva nuestra firma”. Lo dicho: hay cosas que la mejor máquina no puede sustituir.

Y tan vigente está el oficio que “hace muy poco tiempo que la asociación argentina de taquigrafía creó la tecnicatura en taquigrafía y estenotipia”, puntualizó Nora, quien aprendió el oficio cuando fue alumna de la ENET Nº 1 de Lomas de Zamora.

Recién ahora se creó oficialmente una Tecnicatura en Taquigrafía y Estenotipia

Otra pregunta obligada. ¿Dónde se aprende? “En los antiguos colegios comerciales y en muchas ENET (escuelas nacionales de educación técnica o ‘industriales’) y, entre otras, en las academias Pitman (para los memoriosos, una institución que nació en 1919, llegó a tener 42 sucursales en el país y Uruguay y fue furor entre los ‘40 y ‘70 mediante sus cursos de secretariado y mecanografía, que entonces garantizaban un muy buen trabajo a los egresados)”, comentó Luis, para añadir que también hay autodidactas. “Básicamente se usan dos manuales. El Pitman, que es una adaptación del inglés, y el Larralde, que es argentino. Este se corresponde con nuestro alfabeto y nuestros signos”, contó María Emilia Macedo (46), quien aprendió taquigrafía en su colegio, el ex Comercial San Martín de 46, 2 y 3. “Cada signo es una sílaba. Hay círculos, elipses, ganchitos”, enumeró, para coincidir con Daniel, entre risas, en que le dieron mucho uso para tomar apuntes en la escuela o la universidad.

También se puede ‘heredar’. La más joven del grupo, Melisa Rolla (35), contó que se lo enseñó su madre, jubilada como taquígrafa en ese mismo lugar. La intervención de Melisa llevó a un recuerdo, el de la primera mujer taquígrafa de la Cámara. “Fue Edith Sagula, quien trabajó antes de la dictadura que empezó en 1976. El resto eran hombres, según nos contaron nuestros antecesores”, señaló Daniel.

“Me decían el chico Pitman”, rememoró quien llegó a Diputados de la mano del retorno de la democracia. “Mis padres me habían mandado de chico a la academia, que estaba en 7 casi 47, en un primer piso. Yo recién pasaba de la primaria a la secundaria, que cursé en el colegio Monseñor Alberti. El curso duraba el tiempo que a cada uno le llevara alcanzar la velocidad que pedían. Lo hice en cuatro meses. Y enseguida tuve mi primer trabajo, ayudando a una amiga de la familia que hacía traducciones del inglés”, narró.

Cinco por sesenta

“En cada sesión hay que tomar nota de todo. Incluso de los errores. Ocurre que hay quienes hablan a la perfección y quienes no. Entonces, si se trata de cuestiones de forma y no de fondo, uno puede corregir al momento de realizar la traducción. Es decir, añadir el verbo si no lo utilizó, colocar correctamente la puntuación, o evitar palabras redundantes si no hacen al discurso, pues algunos repiten una palabra adrede”, describió Daniel D’Alessandro, para contar que “cada taquígrafo está en el recinto cinco minutos” y que “cinco minutos de apuntes equivalen a una hora de traducción” en el teclado de la computadora. “Melisa y María Emilia hacen estenotipia. Es una máquina pequeña, con muy pocas teclas. Las sílabas surgen de diferentes combinaciones de las mismas. Y la ventaja que tiene es que se conecta a la computadora y usa el procesador de textos convencional (Word), de modo que te ahorrás traducir”, explicaron.

Parecen pocos. “Y es así”, señalaron. “Lo ideal sería que bajen doce al recinto, pero acá somos quince”, hicieron notar, para agregar que “si bien los taquígrafos somos personal de Cámara, nos tomaron y nos toman como personal de gestión (provincial). Es así que debemos cubrir el Poder Judicial, que no tiene cuerpo propio (estuvieron en juicios como el de Miguel Bru, juicios por crímenes de lesa humanidad, y también colaboraron en el juicio por el atentado a la AMIA)”, contaron.

Consultados por esas sesiones maratónicas que duran hasta bien entrada la madrugada, Nora no anduvo con vueltas: “No son para nada divertidas. Vas, venís, te chocás con tus compañeros, en la Cámara están todos nerviosos, y a cierta hora empiezan a pesar el cansancio y, en ese marco, la falta de concentración”.

La concentración es clave. Y es así que existe un importante sistema de control. “El taquígrafo toma nota, viene y traduce en la computadora. Eso pasa a un corrector. Y luego va al despacho del diputado, que le da el visto bueno o hace correcciones”, explicaron. ¿Correcciones de forma? “Sí. Aunque están contempladas las de fondo. Pero en caso de que el legislador quiera cambiar un sí por un no, o viceversa, nosotros no podemos hacer nada sin la orden del presidente o del secretario legislativo de la Cámara”, detallaron.

¿Insultos? “Van. Al igual que se deben hacer constar las reacciones de la barra. Si aplaude o abuchea y en qué momento exacto”, puntualizaron.

“Anécdotas tenemos miles, pero la mayoría no se pueden contar”, rieron. Hasta que Daniel preguntó: “¿Se acuerdan de la época del ‘qué se vayan todos’ (2001)? Bueno, los diputados venían de vaquero y remera a propósito, pero nosotros teníamos que hacerlo de punta en blanco, como siempre. Entonces, al entrar y salir los insultos, monedazos y frutazos de la gente eran todos para nosotros”, recordó.