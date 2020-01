Conmoción en el mundo del deporte: el basquetbolista Kobe Bryant falleció en un accidente aéreo

El exbasquetbolista estadounidense Kobe Bryant falleció este domingo en un accidente de helicóptero en el área de Calabasas, cerca de Los Ángeles (California), confirmaron las autoridades.

"Con gran tristeza hemos conocido la muerte de Kobe Bryant y otras cuatro personas en Calabasas. La aeronave cayó en una zona remota cerca de Las Vírgenes a las 10 de esta mañana", indicó la alcaldesa de Calabasas, Alicia Weintraub, en un comunicado.

It is with great sadness that we learn of the death of Kobe Bryant and four others in a helicopter crash in Calabasas. The aircraft went down in a remote field off Las Virgenes around 10:00 this morning. Nobody on the ground was hurt. The FAA and NTSB are investigating.