El mensaje de Manu Ginóbilli tras la muerte de Kobe Bryant: “Devastado”

La leyenda de la NBA Kobe Bryant murió este domingo en un accidente de helicóptero en los suburbios de Los Ángeles, informó el sitio web de celebridades TMZ, asegurando que cinco personas fueron confirmadas como fallecidas en el incidente.

Los Angeles Times también confirmó un accidente de helicóptero en las colinas cercanas de Calabasas, en el sur de California.

El incidente se produjo solo unas horas después de que la exestrella de Los Angeles Lakers, de 41 años, felicitara a la actual estrella de ese equipo, LeBron James, quien lo superó como el tercer máximo anotador de la historia de la NBA en un partido el sábado contra Filadelfia.

Los funcionarios del alguacil del condado de Los Ángeles dijeron que no había sobrevivientes del accidente de la mañana en una ladera en Calabasas, al oeste de Los Ángeles.

El helicóptero fue descrito como un Sikorsky S-76, dijo el vocero de la Administración Federal de Aviación, Allen Kenitzer.

Tras conocerse la trágica noticia, varias figuras del deporte manifestaron su dolor, como Manuel Ginóbili, quien solo escribió: "Devastado".

Luis Escola, en tanto, expresó: “No lo puedo creer... Me siento igual de mal que si hubiera muerto alguien de mi familia...Que día de mierda...”.

Tony Parker, ex jugador de los Spurs fue otra de las personalidades que ofreció sus condolencias: “Estoy desconsolado por esta noticia, fuiste una verdadera leyenda y amiga. Descansa en paz Kobe, mis pensamientos y oraciones a su esposa e hijos".

