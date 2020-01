VIDEO.- Filmaron a un acompañante terapéutico que maltrataba a un joven discapacitado

Un acompañante terapéutico de la localidad bonaerense de Navarro quedó envuelto en un caso aberrante por maltratar a un paciente suyo que padece un cuadro de hemiplejia espástica semirrigida que le impide desplazarse con normalidad.

La víctima se llama Maximiliano, tiene 28 años. A los 20 él sufrió un grave accidente de moto que le causó un traumatismo craneoencefálico que con el tiempo derivó en severas secuelas neuronales por las cuales perdió capacidad tanto para movilizarse como para expresarse.

A raíz de las compliacaciones de su salud, desde hace aproximadamente un año y medio se encuentra bajo cuidado de un acompañante terapéutico al que identificaron como Federico, de 29 años, quien el pasado lunes 27 de enero fue filmado a través de una cámara oculta con la cual se pudo comprobar los distintos maltratos a los que sometía a Maximiliano.

Según contó la madre de Maximiliano, Graciela Hernández, la decisión de montar una cámara oculta en su casa para corroborar lo que en principio era una sospecha derivó de un comentario de su hija de 14 años que le contó que su hermano era maltratado por el cuidador domiciliario.

“Estaba preocupada por su hermano mayor, Maxi. Me dijo: ‘Mamá, creo que Federico lo está maltratando’", dijo la mujer sobre los comentarios de su hija.

Fernández le pidió a la chica que tratara de buscar la forma de registrar esas situaciones. "Cuando Federico y Maxi salieron a caminar, ella aprovechó para poner el teléfono grabando en dirección hacia donde se ve el video y se escondió”, contó.

Y así fue. "Dale Maximiliano. Dale, nene", se oye en los registros filmicos mientras el paciente intentaba mantenerse en pie apoyado en un sillón. Pero como no logra incorportarse, cae al sillón y allí su acompañante de le tira encima y lo golpea y presiona con violencia varias veces. Todo quedó registrado por las cámaras.

Tras ello la familia dejó de prescindir de los servicios del acompañante terapéutico y radicó una denuncia en una comisaría acompañada con el material fílmico. Según trascendió, el acusado fue notificado de la denuncia y al referirse a los registros de video dijo que "fue un mal entendido".

Fernández contó que últimamente a su hijo lo veía "raro" y con "algunos retrocesos". “Yo le preguntaba si le pasaba algo y me decía que ‘No’. Pero después de que su hermana grabó esa secuencia, vino, me abrazó y me dijo: ‘Mamá, tengo una buena noticia para darte. Se terminó el calvario’, expresó la mujer

Según afirmó, producto de los maltratos “Maxi tiene varios hematomas en el brazo que no puede mover: le aparecieron dos días después de que fui a declarar. Desde la fiscalía me llamaron para que lo lleve de nuevo al hospital de manera que queden asentados como prueba”.