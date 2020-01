Cayó una banda acusada de varios robos en la Región: secuestran autos, joyas y dinero

Una banda acusada de cometer varios delitos en La Plata y zonas aledañas fue desbaratada en las últimas horas. Hubo dos hombres detenidos y varias personas identificadas.

En el allanamiento que se realizó en una casa de Ringuelet secuestraron varios automóviles de media y alta gama, dinero, armas y gran cantidad de joyas.

Según informaron fuentes policiales, los vehículos incautados fueron una coupe Audi, un WV Cirocco y un Fiat 500. Además en varias cajas de zapatillas encontraron gran cantidad relojes y alhajas de oro y plata con piedras preciosas.

Entre el dinero incautado había más de 7 mil dólares y 38 mil pesos argentinos. También había efectivo en euros, pesos uruguayos, chilenos y colombianos.

Según le contaron fuentes del caso a este diario, la casa pertenece a integrantes de una familia que están bajo sospecha o directamente involucrados, en el caso de algunos de sus integrantes, con una larga lista de episodios delictivos en la Región.

Hace una semana, se había realizado un operativo en ese mismo lugar que también contó con gran cantidad de policías, entre quienes estaba el Grupo Halcón, una formación de élite de la Bonaerense.

La investigación judicial avanzó tras el asalto a clientes y empleados de una pollajería situada en Bossinga y Don Bosco, un viernes a las 20.30.

Tres días después, se registró un robo parecido en la parrilla situada a la vera del Camino Rivadavia, en el Parque Martín Rodríguez. Según la Policía, los ladrones eran parecidos y usaron el mismo auto.

El dato remitió a otro hecho curioso de las últimas semanas en el distrito: el violento asalto que sufrió una matrimonio de médicos en una casa del barrio de Villa del Plata, en Punta Lara. Hacía cuatro años que los ladrones no desafiaban el dispositivo de seguridad que tiene la zona, montado sobre una urbanización con entradas y salidas definidas. Los investigadores no descartan que los tres hechos tenga vinculación. Las sospechan no terminan ahí. Para los investigadores también la misma gavilla podría estar vinculada con el doble asalto que sufrió una familia platense, propietaria de una distribuidora de bebidas de Berisso, en su casa de Los Talas. El primero, ocurrió a fines del octubre. El último, fue un intento fallido de hace diez días, cuando un llamativo número de siete ladrones intentó destrozar una puerta a mazazos y baleó las paredes. Desde adentro les contestaron con una escopeta. La banda huyó y dejó tiradas la enorme maza y también una vieja ametralladora PAM, como las que usó la Policía hasta la década de los ‘80.