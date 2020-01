Para el jefe de Gabinete de Kicillof la discusión con la oposición está saldada

El jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, aseguró ayer que la discusión sobre el paquete impositivo que impulsa el gobernador Axel Kicillof, que no logró quórum para su análisis la semana pasada, “está saldada”, y se mostró “positivo” respecto a que la oposición ahora acompañe el proyecto de ley que el oficialismo volverá a presentar en los próximos días con “algunas modificaciones”.

Desde Juntos por el Cambio, sin embargo, reconocieron que aunque hay “predisposición” para llegar a un acuerdo, este todavía no está cerrado y anticipan que mañana volverán a reunirse ya en el ámbito legislativo.

“Es una discusión que ya está saldada. Es una etapa ya superada y quedó claro en la reunión de otro día”, dijo Bianco en diálogo con CNN Radio, al hacer referencia a la reunión que mantuvo días atrás el gobernador Kicillof con intendentes de Cambiemos.

“Fue un encuentro cordial y productivo. Todos están preocupados y son conscientes de la situación de múltiples emergencias. Todos están de acuerdo en que el gobernador debe tener su ley impositiva”, agregó el funcionario de la provincia.

En ese sentido, desde la oposición, aunque reconocen que efectivamente hubo un cambio de “clima”, creen que al acuerdo se llegará sólo si hay modificaciones en el pretendido 75 por ciento de aumento impositivo pretendido por Kicillof.

Luego de la frustrada sesión del tratamiento del paquete impositivo que impulsa Kicillof a raíz de que los legisladores de Cambiemos no bajaron al recinto, Bianco reiteró que el oficialismo va a “incorporar cambios menores al proyecto de ley” y resolver “algunos segmentos en particular” para que finalmente la iniciativa pueda ser aprobada.

En ese sentido se especula con que el famoso 75 por ciento no alcance a un universos de más de dos millones y medio de partidas, como hasta el momento y que una porción importante de contribuyentes sean afectados por una segmentación más benigna.

Sin embargo, Bianco dijo ayer que el proyecto definitivo no está cerrado, aunque se mantendría el criterio del 75 por ciento de (la suba) del impuesto inmobiliario para grandes aportantes”, indicó.

Bianco se mostró optimista en relación a que la oposición acompañe el nuevo proyecto con las modificaciones: “Estamos abiertos y dispuestos a negociar”, señaló.

Al ser consultado sobre la relación con la ex gobernadora María Eugenia Vidal, Bianco dijo que no quería meterse “en su vida personal y privada”, en relación al viaje que emprendió a París, pero aclaró que “se cortó la interlocución con la oposición y no se si respondió a ese hecho o algún otro”.

“Había un acuerdo con estos temas que de repente se cortó. Veníamos trabajando bien con el ex jefe de Gabinete (Federico) Salvai pero después hubo cortocircuitos. Espero que tengamos una relación constructiva”, concluyó el funcionario bonaerense.