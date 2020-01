¿Qué pasó en la casa del horror?: una huella, el relato confuso del menor y el misterio de una masacre

Con la aparición de E., el joven de 17 años que estaba desaparecido, la investigación de la masacre de Melchor Romero toma fuerza en la búsqueda de saber qué pasó dentro de la casa del horror la madrugada del 1ro de enero. La fiscalía Nº 3 de Marcelo Martini ya le tomó indagatoria esta madrugada, luego de haber pasado por un consultorio médico donde se lo examinó.

Fue el propio fiscal quien, por tratarse de un menor, escribió su hipótesis sobre el triple crimen entendiendo que hay elementos para sospechar que E. habría tenido participación en el hecho y pasó la causa al fuero Penal Juvenil de la defensora oficial Raquel Ponsinibio quien, interesada por la situación del joven, ordenó que lo alojen en un centro de recepción.

Ahora el joven será investigado por el fuero juvenil hasta que se compruebe su participación o se descarte. En caso de que ocurra esto último volverá a tomar la causa Martini.

Fuentes judiciales consultadas por este diario dieron detalles de lo que ayer y esta madrugada declaró el joven. Si bien en un principio habría dado indicios de que fue el autor de los asesinatos, frente al equipo del fiscal nunca lo admitió.

Lo primero que se hizo fue tomarle las huellas plantares al sospechoso, y allí apareció la primera duda: su talla de calzado es 41 y en la escena del hecho hallaron una pisada talla entre 38 y 38.5, por lo que no coincidirían.

El menor declaró que no recuerda con exactitud lo que ocurrió esa noche, pero sí que entró a la vivienda, vio a la madre muerta y se fue corriente, asustado. Si bien hay rastros de él en la escena, según explicaron, el relato coincide pero es un misterio a quién pertenece esa pisada.

Queda prácticamente descartado que haya sido la mamá de la nena asesinada ya que ella sólo ingresó a la habitación contigua, donde abrió la bolsa donde su hija se encontraba descuartizada. Al ver esa escena, salió corriendo y llorando del lugar sin haber entrado a dónde detectaron la pisada número 38.

"No podía hacer un relato coherente", aseguraron fuentes judiciales consultadas hoy por EL DIA. También relataron que si bien E: por un momento aseguraba que "tengo que haberlos matado yo", luego cuando le consultaban sí él había sido el autor de la masacre respondió "yo no fui". Otra de las preguntas desconcertantes, ya en el destacamento vial de Samborombón, fue cuando lo consultaron sobre cómo le habían cortado las piernas a la nena, a lo que habría respondido: "Yo no hice eso", para luego terminar llorando frente a los policías y los agentes judiciales.

Lo cierto es que con la huella de pie, que sostienen que sería de una mujer, "estamos desconcertados", manifestó otra fuente cercana a la investigación. "Hay muchas dudas", agregaron. Incluso contaron que ayer fueron a buscar ropa para el chico a la casa de su hermana, la mamá de Alma, la menor de las víctimas, donde la mujer les dijo: "Menos mal que apareció mi hermanito".

Cabe destacar que durante los últimos días, se fue robusteciendo la hipótesis de que el joven presuntamente habría actuado solo contra su familia. Aunque con el correr de las horas poco a poco esa teoría pierde fuerza y creen que podría haber uno o más cómplices.

Según esa línea, eso habría ocurrido luego de que el chico recibiera el Año Nuevo en la casa de su hermana Melina y su cuñado el “Ruso”, en el barrio La Emilia (177 y 529). Tras la medianoche fue visto en la quema de un muñeco y en una fiesta en la plaza de Romero (171 y 521). Los cuerpos de las víctimas fueron hallados en medio de una laguna de sangre.

El asesino atacó a Holsbak y Bravo en la habitación, usando el cuchillo como un látigo, pero los mató de un puntazo en el abdomen y el corazón, respectivamente. La nena fue degollada y luego desmembrada por las rodillas. Su cuerpo apareció dentro de una bolsa de consorcio. El o los asesinos también movieron el cuerpo de Bravo hacia la cocina.

Los investigadores creen que pretendía descuartizarlos para esconder la evidencia. Eso habría ocurrido por la madrugada. La madre de Alma descubrió el horror cuando, ya desesperaba tiró abajo una puerta y entró a la casa por la noche.