Cruzados vía Twitter: Cerati y Calamaro, tensión virtual por un “chiste”

Calamaro miraba los Globos de Oro y, siguiendo la tendencia de la premiación, tiró vía Twitter un comentario polémico: “¿Qué hay que hacer para ganar? Además de ser lesbiano, exótico, mujer, obeso, latino, negro, oriental, feminista y votar demócratas”. De todas las críticas que recibió hubo una que llamó la atención y que terminó con un picante cruce en la red social del pajarito.

“Bien ahí siendo una persona horrible ya sin esconderlo, eh. Los que pertenecemos a minorías agradecemos que salgas del clóset de la podredumbre, así ya sabemos contra qué lidiamos”, le contestó Benito Cerati, hijo del ex Soda Stereo, Gustavo.

Y “El Salmón” intentó bajarle el tono y le explicó de qué iba su comentario: “Es humor Golden Globes, Benito. Hollywood es ‘discriminación positiva’ de manual. Son Opus Dei votando demócratas. Son los premios de Hollywood, mi querido. Premian muy cuidadosamente para conformar a las minorías del capitalismo. Fue anoche. Todos advertidos por Gervais”.

“Los premios serán lo que serán, pero tu intención es horrible”, contraatacó Cerati y Calamaro no se quedó atrás: “Lo serán, pero tu intención es otra”, añadió el hijo de fallecido cantante de Soda Stereo. “Mi intención siempre es la mejor. Los humoristas (Ricky Gervais y Sasha Baron Cohen) entendieron todo y se rieron de la industria en real time. Hubo momentos penosos, y los premios al cine me encantan”.

Pero no quedó ahí. Benito fue por más y apeló a la ironía: “Sigo sin entender que premios viste. Literalmente casi ninguna persona q mencionas con esas características recibió un premio. O, dejame entender, fue un chiste?”.

Y el ex Los Rodríguez cerró el tema con otro tuit que, finalmente, Benito no contestó: “Sí, es un chiste. Claro. Todo lo escribo con humor, no sé vivir de otra manera. Además hubo humor en los Golden Globes y muy bueno. Gervais y Borat. Hollywood aparenta filantropía pero es como es. Son Opus Dei votando demócratas”.