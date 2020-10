Dormir en la ruta, la odisea de muchos vecinos para llegar a sus casas en la Costa

La pandemia genera situaciones increíbles. Hasta la necesidad de quedarte a dormir en la ruta a la espera de un permiso de paso hacia la Costa Atlántica. Esto es lo que denunciaron ayer muchos automovilistas, quienes ante la disyuntiva de pegar la vuelta con las manos vacías o, intentar agotar las vías de diálogo, prefirieron quedarse a la vera del camino ante la posibilidad de recibir la luz verde de tránsito.

Como informó este diario en su edición de ayer, centenares de propietarios de casas en lugares turísticos han manifestado su preocupación por la imposibilidad de acceso a sus viviendas.

Entre los reclamos se escucharon fallas en el sistema de registro, mala conectividad e irracionalidad

El temor a posibles contagios, donde la velocidad de circulación del coronavirus no tiene los registros de las áreas más urbanizadas, ha llevado a que las autoridades de muchas localidades veraniegas hayan implementado un sistema, casi infranqueable, de burbuja sanitaria.

“No dejan pasar a nadie”, se resignó ayer un hombre, que se topó con el retén policial de General Lavalle y ninguna de sus explicaciones lograron conmover a los efectivos de la fuerza que, con gesto adusto e impertérrito, le anunciaban que debía regresar por donde había llegado.

EL DIA estuvo en ese sector convulsionado de la ruta 11, donde las quejas se mostraban a la orden del día.

Fallas en el sistema de registro, precariedad en las conexiones e irracionalidad, fueron algunos de los reclamos más escuchados.

Es que, a la problemática de los vecinos que no pueden llegar desde hace meses a sus propiedades, muchas de ellas vandalizadas y hasta intrusadas, también hubo testimonios que adujeron cuestiones de primerísima necesidad por temas de salud.

Miguel es uno de ellos. “Vengo solo para ver a mi padre, que está internado en San Clemente de Tuyú y estoy esperando desde ayer -por el sábado- que me dejen seguir el viaje”, comentó.

“No consideran casos de emergencia. Es injusto. Uno ve pasar autos con muebles o cañas de pescar y, aquellos que tenemos verdaderas razones que deberían ser prioritarias, seguimos acá, frenados”, agregó indignado.

Ayer, una vez más, el retén situado a unos 25 kilómetros de San Clemente del Tuyú, donde se realiza un estricto control por parte de agentes municipales de tránsito y policías, impedía -hasta bien entrada la tarde-, el avance de los automovilistas y generaba una importante congestión.

INDIGNACIÓN

“Nosotros estamos desde anoche, tenemos el okey, solicitamos el permiso por la web. Pero tenés un problema, porque la web no te da un comprobante. Ellos te dicen que quedás en el listado, pero si acá no estás en el listado no te dejan pasar”, contó un propietario de una vivienda en Mar de Ajó, que se desplazaba desde la localidad de Saavedra.

“Algunos tomaron capturas de pantalla, ellos te buscan y seguís esperando. Yo en mi caso tenía una fuga de gas en la vivienda y necesito ir”, explicó el hombre, que se identificó como Esteban.

Santiago, otro propietario que aguardaba a que le habilitaran el paso, relató que “llegué a las 7 de la mañana y todavía están mirando en la base de datos. En mi caso desde febrero que no vengo. Sé que en mi casa hubo gente que se metió en el patio. Tramité por la aplicación y anoche -por el sábado- salí para acá. No te mandan un WhatsApp, un mail, ni nada. Tenés que hacer casi 500 kilómetros para ver si te dicen sí o no”.

Los partidos de la Costa Atlántica bonaerense, como se sabe, elaboraron distintos mecanismos para que los propietarios de inmuebles en las localidades de cada distrito que no sean residentes allí puedan ingresar a sus viviendas, en algunos casos con plazos definidos de permanencia de pocos días para realizar tareas de mantenimiento o reparaciones, y en otros sin un límite de tiempo prefijado.

Los esquemas diseñados contemplan además la posibilidad de fijar residencia, de acuerdo a las excepciones planteadas por la normativa nacional en el marco de las medidas de aislamiento social por el coronavirus, y exigen guardar cuarentena y evitar contacto con otros vecinos, así como información clínica dependiendo del lugar de origen.

Distritos como Pinamar, Mar Chiquita y General Alvarado habilitaron por ejemplo una “Declaración Jurada Sanitaria”, un registro con algunas variaciones en cada caso, para el ingreso y estadía de contribuyentes no residentes y de ciudadanos “con intenciones de establecer residencia efectiva”. Sin embargo, más allá de esos protocolos, los inconvenientes se palpan en la ruta.