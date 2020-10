Vio un robo, quiso frenar a los ladrones y pasó por arriba a la víctima, que se salvó de milagro

“Te agradezco a vos. Lo que pasó fue un accidente. Te agradezco por haberte bajado, por haberla ayudado y haberte quedado en ese lugar. Fue un accidente, quedate tranquilo que nosotros no vamos a hacer nada, sabemos que quisiste ayudar y bueno, salió mal, pero no tenés la culpa vos, la culpa la tienen los motochorros, no tenés nada que ver vos”. Las palabras Rubén Gutiérrez, enmarcaban anoche un nuevo capítulo de la violencia y los robos en el Conurbano. El hombre le hablaba a Tomás, el conductor del Volkswagen Polo, que interceptó a dos motochorros que llevaban “volando” a su hija de 24 años cuando le querían robar la cartera, en Moreno. La joven fue atropellada por el auto conducido por ese vecino, quien pasaba circunstancialmente por el lugar.

Los investigadores intentan determinar ahora si el conductor pretendió embestir a los motochorros que escapaban de un robo y pasó por arriba a la chica de manera “fortuita”, en un caso de “legítima defensa de terceros”. El coche terminó contra un árbol y los ladrones huyeron.

La víctima, identificada como Brenda Gutiérrez (24), fue intervenida quirúrgicamente en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno a raíz de un “politraumatismo gravísimo” aunque se encontraba “fuera de peligro”. Un milagro.

Según la Policía, el hecho ocurrió cerca de las 9 de esta mañana cuando Brenda compraba en una panadería de su barrio.

Una cámara de seguridad tomó a los ladrones en moto que circulaban por la vereda la interceptaron con fines de robo y, al parecer, intentaron arrebatarle su teléfono celular.

La chica quedó “enganchada” del ladrón que iba de acompañante y la arrastraron varios metros por la calle.

En esas circunstancias, transitaba en sentido opuesto el Volkswagen Polo conducido por el dueño de la panadería en la que justamente estaba comprando Brenda, identificado como Tomás Villalba (20), quien iba junto a su madre. El pesquisa consultado señaló que el automovilista contó a los investigadores que él quiso como “topetearlos” para que no escaparan.