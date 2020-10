Borgen, la serie que muestra el lado oscuro y atrapante de la política, desembarca en Netflix

Borgen, una serie danesa que se estrenó en 2010 y que cuenta los pormenores del entramado político de Dinamarca, se convirtió en las últimas horas en uno de los temas más comentados en las redes sociales.

Si bien desde hace una década se habla y se elogia su trama, la trascendencia que ganó este viernes se debió a que fue estrenada en Netflix.

La crítica viene coincidiendo- casi de manera unánime- en que al igual que House of Cards y Scandal, es una de las historias más interesantes del mundo de la política.

El diario The New York Times la calificó como la versión nórdica de The West Wing, la serie estadounidense que contaba las tramas de poder dentro de la Casa Blanca.

Ahora Netflix decidió rescatar a Borgen y ofrecerla en su catálogo. Ya se encuentra al alcance de millones de personas alrededor de los 190 países donde está disponible la señal.