Los Agujeros Negros, el misterio del Universo que llegó al Nobel

Recientemente, el premio Nobel de Física recayó en tres científicos abocados al estudio de los Agujeros Negros, uno de los grandes misterios del Universo que visibilizó el notable investigador británico Stephen Hawking y que también ha sido materia de estudio de una física de nuestra región, la ensenadense profesora y doctora Norma Graciela Sánchez, actualmente radicada en París, donde dirige la Escuela Internacional de Astrofísica Chalonge-de Vega.

Pero, ¿qué son los Agujeros Negros? Según describen básicamente los científicos, se trata de astros que tienen un campo gravitatorio tan intenso, que hace que ni siquiera la luz pueda escapar de su superficie. Constituyen una predicción teórica de la teoría de la relatividad general que data de 1916, pero que recién después de los años 70, y más especialmente en los últimos años, se obtuvo evidencia observacional de que existen.

Sobre ellos, la doctora Sánchez apunta que “los Agujeros Negros clásicos y astrofísicos, premiados por el Nobel de Física 2020, es uno de los temas de la Escuela Chalonge-de Vega, y de mis primeras investigaciones de los años 1976-1978.

El Premio Nobel de Física 2020 fue atribuido al tema de los agujeros negros, al físico teórico y matemático inglés Roger Penrose (89) de Oxford, y a dos observadores de equipos distintos y concurrentes, el alemán Reinhard Genzel (68)y la norteamericana Andrea Ghez (55).

Se premió así al gran científico y pionero Roger Penrose, merecedor del Premio Nobel desde hace tiempo, quien entre sus múltiples contribuciones construyó matemáticamente la prueba irrefutable de que los agujeros negros existen en la teoría de la Relatividad de Einstein”.

“Gracias al satélite espacial CHANDRA en el espectro de rayos X desde 1998 y todavía en órbita -explica desde París la física de nuestra región- se sabe hoy que estos objetos pueblan por billones el Universo, sobre todo en el centro de las galaxias, una de las cuales es la nuestra. El astrofísico italiano Ricardo Giacconi (genovés graduado en Milano e instalado en EE UU), recibió el Nobel de Física 2002 por haber originado estos proyectos de astronomía X. CHANDRA debe su nombre al celebre astrofísico teórico S. Chandrasekhar, Premio Nobel de Física 1983, quien calculó el proceso y la masa a partir de la cual las estrellas se transforman en agujeros negros. La Escuela Chalonge-de Vega fue inaugurada en 1991 por el Premio Nobel de Física S Chandrasekhar”.

MEMORIAS INÉDITAS, RECUERDOS OLVIDADOS

“El Comité Nobel -señala la doctora Sánchez- no había otorgado hasta ahora el Premio Nobel a Penrose ni a Stephen Hawking, que lo merecían ampliamente, pero Hawking falleció sin recibirlo. Penrose además fue el profesor de tesis de Hawking. Tengo el gusto y honor de conocer a ambos. Por primera vez encontré a Penrose en un congreso de gravitación en Trieste en 1976 y luego en 1979 cuando presenté mis trabajos sobre agujeros negros cuánticos en Cambridge ante Hawking. La ultima vez que encontré a Penrose fue el año pasado en París, en un Seminario, donde intercambiamos nuevas ideas, conceptos y posibilidades observacionales para la gravitación cuántica. A pesar de su edad, está activo, igual a si mismo, incorruptible, una mente independiente y desinteresada, fiel a los valores de la ciencia, siempre con gran humildad, un gran ejemplo”.

“El Comité Nobel -abunda la científica- premió también a observaciones pioneras de Gentzel de agujeros negros en nuestra galaxia, en particular el central supermasivo, además de los estelares de masas solares. Y a una astrónoma norteamericana que observó independientemente con la misma técnica de Gentzel las evidencias del agujero negro en nuestra galaxia también. El Comité eligió así tres generaciones distintas y un tema que también atraiga al publico. Los criterios y equilibrios de disciplinas, poderes de los países / organizaciones en los respectivos continentes, geopolíticas, y la inclusión de mujeres en el Premio hacen el resto”.

“Pero como ya se vio en numerosas ocasiones -agregó Sánchez- el evidenciar con observaciones los agujeros negros no significa entenderlos. En el anuncio del Comité Nobel el 5 de octubre en directo, las respuestas a las preguntas de los presentes dadas por la astrónoma que recibió el Nobel 2020 fueron muy superficiales, mostró interés solo por la enseñanza pero no pasión por la investigación, y no pudo decir nada sobre el interior de los agujeros negros y las perspectivas en el tema.

Además de Hawking, en el tema hay que recordar a otros grandes físicos que merecían y no obtuvieron el premio Nobel, como los teóricos John Wheeler (EE UU) e Igor D. Novikov, de Moscú, de la gran escuela científica rusa

que el Comité Nobel a lo largo de su historia ha ignorado o recompensado muy, pero muy poco”.