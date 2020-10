Violeta, la jubilada platense de 91 años que dio positivo de coronavirus por segunda vez

La tristeza y la preocupación invaden por estas horas a la familia de una jubilada platense de 91 años que, según precisaron a EL DIA, se enfrenta por segunda vez al coronavirus. Preocupación mayor, porque se trata de dos positivos de COVID-19 con una diferencia de casi tres meses. Y tristeza, porque, dijeron, Violeta “se está apagando de a poco”.

El caso se suma al de la enfermera platense que en cuatro meses dio positivo dos veces (del que dio cuenta EL DIA en su anterior edición) y reabre las preguntas sobre las reinfecciones por coronavirus.

Según contó Alejandra Miranda, hija de la paciente, todo comenzó el pasado 26 de junio cuando trasladaron a su madre al Instituto Médico Platense luego de que reportara una serie de síntomas leves compatibles con la enfermedad en el hogar en el que reside.

Tras la realización de un hisopado, se determinó que Violeta se había contagiado COVID-19 y en ese marco se ordenó su aislamiento preventivo. Los siguientes días fueron muy tranquilos para esta jubilada que no necesitó de respiradores y que, pasados los 10 días, fue derivada a un área de cuidados medios.

“Si bien en todo momento nos mantuvimos expectantes por lo que pudiera suceder mi mamá nunca reportó un síntoma que elevara el nivel de preocupación” reveló Alejandra.

Tras permanecer diez días internada, se le realizó un segundo hisopado el 16 de julio que también resultó positivo hasta que el 30 de julio pudo abandonar dicho centro de salud luego de que le comunicaran que el último test había dado negativo.

Después de un mes de internación, al fin Violeta podía regresar al asilo Antiguo Recreo Venecia de City Bell para retomar su rutina. Lo hizo con mucha alegría y con el orgullo de haberle ganado la contienda al COVID-19.

Pero no sería la única batalla que le tocaría dar a Violeta contra este virus. “Yo pensaba que mi mamá estaba inmunizada. Creíamos que ya no iba a volver a suceder”, dijo la hija al referirse a la desalentadora noticia que recibió el pasado 9 de octubre.

Desde el hogar le informaron que su madre se encontraba con varias complicaciones para respirar. Si bien al principio creyeron que se trataba de una complicación relacionada con el EPOC que sufre desde hace un año cuando le diagnosticaron neumonía, tras la realización de un test volvió a escuchar el mismo mensaje: “Su madre dio positivo en la prueba de COVID- 19”.

“Mi mamá la está pasando muy mal. Esta vez es muy diferente a la anterior. Su salud está muy deteriorada y casi no responde a los estímulos. Se está apagando de a poco”, confesó Alejandra que admitió que, pese a que no pierden las esperanzas de que se recupere, “creemos que no lo superará”.

“Mi mamá vivió 91 años y durante 90 años estuvo estupenda y lúcida. No queremos que sufra y estamos preparadas para enfrentar el dolor que nos causará que reúna con su esposo y su hijo” contó.

Al mismo tiempo remarcó que se siente muy agradecida con el nuevo protocolo que se ha puesto en marcha para el caso de pacientes que se encuentran con un delicado estado de salud ya que gracias a eso, el pasado martes, pudo junto a su hermana pasar el que podría ser el último momento con su mamá. “Tomamos todas la precauciones y pudimos ver a mi madre. Entramos de a una a la sala en la que se encuentra internada y pudimos tocar su mano y cruzar miradas” reveló.

Alejandra decidió exponer el caso de su madre con el objetivo de llevar un mensaje a la ciudadanía para que “continúe tomando las debidas precauciones ya que el que se contagió puede volver a pasar por lo mismo”.

El caso de Violeta se asemeja al de Graciela Videla, una enfermera platense que desarrolla sus trabajos en el hospital Gutiérrez de La Plata y que, como se publicó en este diario, se contagió dos veces de COVID-19. En el mes de junio tuvo que ser internada por un severo cuadro provocado por ser positiva de coronavirus. Ahora, el virus volvió a declararse en su cuerpo y se encuentra internada en salas de cuidados intensivos de un sanatorio local.

Es uno de los pocos casos de platenses que vuelve a ser portador de este virus que todavía sigue siendo una incógnita hasta para los principales infectólogos. Personal médico que fue consultado por este medio y aseguró que de ninguna manera se puede tratar de una reactivación sino que es un nuevo contagio, básicamente por el tiempo transcurrido.