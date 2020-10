El ex Zoológico y un nuevo aniversario en medio de la reconversión a Bioparque

Acaban de cumplirse 113 años de la fundación del ex Zoológico de La Plata situado en el corazón del Paseo del Bosque, y en este aniversario la Municipalidad de La Plata avanza en el proceso de reconversión del predio que busca adecuarse al nuevo paradigma. Ahora, la tendencia es terminar con la antigua forma de encierro de las especies y encontrar para esos espacios un perfil educativo que se enfoque, fundamentalmente, en el cuidado del medio ambiente y el cuidado de la fauna autóctona. El paseo cerró al público hace dos años y cuatro meses; aún no hay precisiones sobre una futura reapertura.

En el marco de la ley provincial 3.059, el Jardín Zoológico de La Plata fue fundado el 16 de octubre de 1907 y, desde entonces, ha albergado diversas especies de animales obtenidas a través de la compra y el canje, además de numerosos ejemplares arbóreos y arbustivos de todo el mundo que, en 1918, lo transformaron también en Jardín Botánico.

NUEVO PARADIGMA

“A lo largo de su historia, el ex zoológico ha atravesado diversas intervenciones, como la remodelación de los recintos, la construcción de otros nuevos ambientes, la creación de un centro de estudios científicos de zoología y la incorporación de guías para acompañar e informar a los visitantes sobre cada una de las especies”, describió el Secretario de Espacios Públicos de la Comuna, José Etchart, y remarcó: “Siempre bajo la concepción exhibicionista de aquella época”.

En ese sentido, y acorde con la perspectiva mundial actual enfocada en el bienestar animal, según se explicó, a principios del Siglo XXI se organizó la distribución de ambientes bajo el criterio biogeográfico, pensando las plantas y los animales de la colección como elementos capaces de transmitir una visión armónica e integral de la biodiversidad.

“Bajo esa concepción y de acuerdo al nuevo paradigma de terminar con el exhibicionismo y hacer foco en el medio ambiente y el bienestar animal, comenzamos el proceso de transformación de Zoológico a Bioparque”, detalló el funcionario.

En el marco del proceso de reconversión se realizaron 106 traslados de animales desde el ex Zoo a reservas naturales de diferentes lugares, incluidos predios del exterior. Desde el Municipio se destacó el caso particular de un puma macho que estuvo tres meses en el Bioparque; llegó al predio del Bosque de un rescate y se liberó en la Reserva Arroyo de los Gauchos, en Tres Arroyos.

Al tiempo que continúa preparando los ambientes de aquellos que por su avanzada edad o características particulares no pueden ser liberados o trasladados, como el chimpancé, el hipopótamo o los dos cóndores, entre otros.

Ocurre -explican- que hay ejemplares que residen en el ex zoo platense que no conocen otro modo de vida que el del cautiverio y entonces no resulta siempre beneficioso el hecho de trasladarlos a espacios abiertos más parecidos a los que serían sus ambientes naturales. Se dice, en algunos casos, que no sobrevivirían a tales cambios.

Plan de reproducción y obras

Al mismo tiempo, junto a las fundaciones CTL y Temaikén, el Municipio puso en marcha un Plan de Reproducción de especies nativas en peligro de extinción o vulnerables con el fin de su conservación. Se incluyen en ese programa los ocelotes, el pecarí de collar y el guacamayo colorado.

Además, según el Municipio, se lleva adelante un plan de renovación de los recintos existentes, con colocación de divisiones internas; perímetros, postes y guardas; relleno de tierra y arena; arreglo y pintura general; conexión de agua a bebederos; e instalación de techos y portones. Este plan de reestructuración edilicia alcanza los recintos del hipopótamo, flamencos, cóndor, jirafas, suricata, chimpancé, ciervos axis, pecaríes, y el bioterío, entre otros espacios.

Actualmente, el Bioparque se encuentra cerrado al público, pero un equipo de trabajo lleva a cabo su labor diaria puertas adentro para garantizar el bienestar de los 504 ejemplares (294 aves) que hoy habitan el predio.

En agosto miembros de la Comisión de Medio Ambiente del Concejo Deliberante recorrieron el lugar y se manifestaron positivamente respecto del estado de los animales y las instalaciones del predio.