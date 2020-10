Día de la Madre con paseos y almuerzos al aire libre; caída en las ventas de hasta un 30%

Con una temperatura que rondó las marcas de verano, un sol radiante en gran parte de la jornada, distintas familias se lanzaron a festejar el Día de la Madre en algún restaurante, resto bar o paseos públicos. En tanto, se conocieron los índices de ventas por el Día de la Madre, uno de los eventos más convocante para el consumo, y se registraron caídas interanuales entre un 25 y un 30 por ciento.

La Plata tiene el denominado “take away plus” en bares y restaurantes. O sea, la atención al público con permanencia en el lugar pero al aire libre. Fue así que muchos optaron por almorzar debajo de alguna sombrilla en comercios gastronómicos. En tanto, la tarde fue de los parques y las plazas, que también se volvieron un punto de encuentro para compartir en familia.

Respecto a la gastronomía, el Presidente de la Cámara de Gastronómicos de La Plata, Carlos Leuzzi, expresó que “la gente se viene comportando bien, manteniendo el distanciamiento y contenta por poder salir a la calle con tranquilidad. Alcanzamos cerca de un 50por ciento de la facturación del año pasado, que es mucho en comparación con la facturación de los últimos seis meses”.

Con la novedad de las peatonales, que se dispusieron tanto para impulsar las ventas en los centros comerciales como para darle más espacio a los transeúntes por cuestiones sanitarias, los centros comerciales de calle 12, City Bell y calle 51 mostraron mayor movimiento.

Aunque desde la Municipalidad indicaron que las “ventas llegaron a triplicarse en algunos rubros con respecto a fines de semanas anteriores, como el caso de productos textiles, electrónicos, calzados, mueblerías y bazar”, comerciantes consultados por este diario marcaron que “el crecimiento fue alentador, pero no para esos números”, según el titular de la Cámara de Comercio local, Diego Piancazzo, quien dijo: “depende con que rubro o sector lo compares y si el rubro comparado está en actividad normal o no. Si lo comparás con el gastronómico que hace pocas semanas no tenía posibilidad de que se siente gente en la vereda y sólo hacía delivery o take away, con que se sienten tres personas alcanza para triplicar lo que tenían”.

Para Alberto Catullo, presidente del centro comercial Amigos de Calle 12, “las ventas de último momento fueron vitales para darnos un alivio”.

Con respecto al índice interanual de ventas, para Piancazzo en la Ciudad llegó a bajar hasta un 30 por ciento, si se compara con la misma fecha de 2019”.

Para la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) las ventas por el Día de la Madre cayeron este año 25,1% en relación a las cifras de 2019, una merma originada en faltantes de mercadería y las restricciones de movilización impuestas por la pandemia de coronavirus.

“Los faltantes de mercadería, los ingresos insuficientes en los hogares, el temor a que la situación económica empeore, los protocolos estrictos para ingresar a los locales físicos y en algunas localidades las restricciones que todavía existen para circular, afectaron fuerte la venta”, explicó CAME en el documento que acompañó el relevamiento.

La caída de este año es la tercera consecutiva en esta tradicional fecha. En 2019 hubo una merma del 12 por ciento respecto a 2018 y, ese año, el descenso fue de 13,3 por ciento en relación a 2017, último año en que los registros de la entidad observaron un leve crecimiento del 1,1 por ciento.

42.7 pOR CIENTO de las ventas se realizaron con tarjetas de crédito; en tanto, el efectivo fue utilizado en el 23,2% por ciento de las casos; tarjetas de débito en un 15,1%, la aplicación de MercadoPago 10,3%, otras billeteras virtuales 6,6% y las transferencias bancarias (2,1%). de las ventas se realizaron con tarjetas de crédito; en tanto, el efectivo fue utilizado en el 23,2% por ciento de las casos; tarjetas de débito en un 15,1%, la aplicación de MercadoPago 10,3%, otras billeteras virtuales 6,6% y las transferencias bancarias (2,1%).