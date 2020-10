La Provincia dice que la app Cuidar Verano será obligatoria, pero la Nación lo niega

La temporada estival que empezará el 1º de diciembre en la Provincia no será una temporada normal. Vacacionar en los tiempos del coronavirus implicará “llenar” la maleta de elementos como barbijos y material sanitizante, acostumbrarse a convivir con protocolos en playas, hoteles y restaurantes y reservar un espacio en el celular para la app “Cuidar Verano”, desde donde se podrá gestionar el permiso para ingresar a los destinos turísticos.

Pero, ¿será obligatorio o no descargar esa aplicación? Incluida entre los requisitos que anunció el lunes el gobernador, Axel Kicillof, la medida ya despierta dudas entre turistas e intendentes. Sobre todo, después del cruce de versiones entre la Nación y la Provincia.

“No es el espíritu de esta decisión y esperemos no tener que llegar a esa instancia, pero si hay un desborde, se limitarán los accesos”, advirtió ayer el ministro de Producción bonaerense, Augusto Costa, en medio de la polémica en torno a la app que todavía está en etapa experimental y que, según pudo saber este diario, será lanzada formalmente en los próximos días.

El lunes, durante los anuncios que encabezó en Mar del Plata junto a Costa y al ministro de Turismo nacional, Matías Lammens, el Gobernador había anticipado que, entre los controles para mitigar el avance del virus, se le exigirá a los turistas registrar en sus celulares datos como lugar de destino, acompañantes, plazo de estadía y alojamiento, los que “se enviarán a los municipios para que constaten la información y demos la autorización. La aplicación va a permitir circular e ingresar al lugar de veraneo”. Y, en esa línea, Costa aclaró que “para poder desplazarse en la Provincia, los turistas van a tener que bajarse la aplicación ‘Cuidar Verano’”.

Pero ayer, Lammens contradijo: “No va a ser obligatorio. No es que si no tenés la aplicación no podés entrar a determinado lugar. Eso no quedó claro. Si no descargaste la aplicación en tu teléfono, de todas maneras vas a poder entrar” al distrito de destino.

En tanto que cerca de Kicillof salieron a desmentir al funcionario nacional e insistieron en que “en la Provincia la app va a ser obligatoria”, defendiendo el programa como una herramienta para mejorar los controles y evitar que aglomeraciones en las playas.

En ese plan, una vez que el usuario haya cargado sus datos en el celular, el sistema solicitará además documentación respaldatoria, como certificado de alojamiento o boletos de viaje si se moviliza en transporte público.

“Los municipios analizarán todo y, si está bien, la app emitirá un permiso para viajar. Si por algún motivo el municipio no lo autoriza, por ejemplo porque en determinada fecha hay un ingreso de turistas por encima de lo que se recomienda, se denegará el permiso”, explicaron en la Provincia, y que se deberán exhibir las autorizaciones en la ruta y en los puntos de acceso a los balnearios.

A la espera de la reglamentación de la medida, la discordancia entre los gobiernos nacional y bonaerense se trasladó a su vez al plano municipal.

Por caso, el intendente de General Pueyrredón -cuya cabecera es Mar del Plata-, Guillermo Montenegro, avisó que los turistas que elijan ese destino “deberán tener la aplicación. Esos van a ser los datos para verificar si vienen o no a Mar del Plata” y que “no vas a poder venir sin reserva”. Pero desde Pinamar, donde gobierna Martín Yeza, pusieron reparos al decir que “será difícil obligar a la gente a tener una app. Alguien legítimamente puede no aceptar tener una aplicación gubernamental en su celular”.

Con todo, el uso obligatorio o no de la aplicación para veranear es todavía un mar de dudas que, se espera, comenzará a aquietarse en las próximas semanas, con la reglamentación oficial.