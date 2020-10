Guzmán insiste con que "no va a haber devaluación"

El ministro de Economía, Martín Guzmán, afirmó hoy que "no va a haber devaluación", y aseguró que "va a continuar la depreciación del peso ante el dólar por la inflación, como hasta ahora", en diálogo con la emisora Radio con Vos.

En esa entrevista anunció que, en el marco del programa sobre el que se trabaja con el FMI, el Gobierno elabora "un programa fiscal plurianual" que tendrá "como mínimo tres años" de duración y que será enviado para su tratamiento al Congreso de la Nación. Remarcó que esta iniciativa apunta a concebir "la sostenibilidad fiscal no como una política de gobierno sino como una política de Estado, que es lo que la Argentina necesita".

En medio de la escalada del dólar, el funcionario sostuvo que "tenemos las condiciones y los elementos para continuar con la política cambiaria y no hacer una devaluación”, y agregó: "Veamos la situación general. Tenemos una brecha cambiaria muy elevada, pero también se da una circunstancia en la que tenemos superávit comercial, no hay pago de deuda externa en el corto plazo y tenemos 41 mil millones de dólares en el Banco Central de los cuales 12 mil millones son depósitos”.

Por otro lado Guzmán explicó que “hay que separar el mercado del blue del CCL. En el blue hay fuerzas de mercado que hoy no están por la pandemia, como los turistas. La gente que iba a comprar dólar ahorro y vendía por el blue y eso ya no está. Tomamos esas medidas porque había que cuidar el frente de las reservas internacionales para poder manejar el dólar oficial, el que más importa, de la forma que queremos para darle rumbo a la economía. El mercado del CCL es diferente, lo que venía pasando es que en los 4 años que nos precedieron hubo un proceso de entrada de capitales especulativos. Se metieron en posiciones de pesos, después no creyeron más y empezaron a salir. Pero hubo una parte atrapada por los controles de capitales, y buscan salir por el CCL. Son capitales que nunca tuvieron interés real en la economía argentina”. Mientras que agregó: “Son mercados muy pequeños, en contado con liquidación se operan U$S 30 millones por día, con pocas operaciones ese precio se dispara. Pero no es un mercado que importe de manera directa, importa porque la brecha es alta y afecta las expectativas. El índice de precios no se ha movido con el CCL, no se ha movido con el dólar blue”.