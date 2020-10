La Justicia le prohibió a Etchevehere acercarse al campo del conflicto

El juez subrogante de la ciudad de La Paz, Raúl Flores resolvió hoy disponer medidas de protección en beneficio de Dolores Etchevehere que deberán ser cumplidas por sus hermanos, Luis Miguel, Juan Diego y Arturo Sebastián, a solicitud de la fiscal María Cosntanza Bessa, que interviene en la causa originada por el conflicto que envuelve a esa familia por la posesión de un campo en la localidad entrerriana de Santa Elena.



El fallo, al que tuvo acceso Télam, se apoya en artículos de la Ley de Violencia de Género, y dispone que deben ser cumplidas por los tres hermanos Etchevehere y su madre, Leonor María Magdalena Marcial Barbero de Etchevehere.



"El juez Flores nos acaba de notificar a mi madre, mis hermanos y a mi, que a partir de este momento no podemos realizar declaraciones radiales, televisivas ni por redes sociales que perturben a los usurpadores", escribió en las redes sociales el exministro de Agroindustria de Cambiemos Luis Etchevehere, luego de ser notificado de la resolución.



El magistrado dispone que "cese de cualquier acto violento, molesto e intimidatorio hacia Dolores Etchevehere y las personas allegadas a la misma que se encuentran en el interior del establecimiento rural Casa Nueva junto a ella, por cualquier medio y por sí o por interpósita persona".



Además, establece la "prohibición de acercamiento al casco del establecimiento rural Casa Nueva", donde "se encuentra actualmente Dolores, y les exige al resto de la familia que respeten el cordón policial preventivo ubicado en el ingreso sobre Ruta Provincial N° 48.



Tampoco se podrán acercar "a cualquier lugar público y privado en que Dolores y la personas allegadas a ella se encuentran en el interior del establecimiento Rural Casa Nueva", y se prohíbe la realización de "actos violentos, molestos y perturbadores tanto a la denunciante como a su grupo familiar y social, y allegados, por sí o por interpósita persona y por cualquier medio radial, televisivo y redes sociales".



El conflicto entre los hermanos Etchevehere se originó cuando Dolores autorizó a un campo en el que vive el ingreso de militantes sociales para realizar una iniciativa agroproductivo y comunitario denominado como "Proyecto Artigas"



Ante esta situación, Luis Etchevehere se movilizó al frente de un grupo de productores rurales que se situaron en uno de los accesos de ese campo, objeto de una disputa sucesoria, para denunciar que en el lugar había una situación de "usurpación" por parte de su hermana y los militantes sociales que se encontraban en el lugar.



El dirigente pidió una orden de desalojo, y el juez Flores resolvió no hacer lugar y ropuso a las partes "pensar una solución pacífica y armónica", según el fallo conocido hoy.



La medida será apelada por el exministro de Agroindustria del macrismo, mientras que uno de los abogados de Dolores Etchevehere, Juan Grabois, calificó la medida como "muy contundente, hermoso y con sabiduría de pueblo".



En su resolución, el magistrado afirmó que Dolores "probó en la audiencia que fue declarada también heredera" de los predios.



El magistrado remarcó que el ingreso al predio fue "pacífico y sin violencia" y que la denuncia contraria no indicó ni probó "un hecho violento más que el número de personas" presentes.