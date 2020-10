Califican de "burrada" la arremetida de Kicillof contra los countries

En la provincia de Buenos Aires hay un total de 871 barrios cerrados, de los cuales "un 25% (230) no está registrado formalmente, por lo que no paga los impuestos correspondientes", destacó hoy el titular Cristian Girard y lo hizo en el marco de las declaraciones del gobernador Axel Kicillof, quien sostuvo que la mayoría de esos establecimientos "son prácticamente ocupaciones de tierra" , ya que "no están habilitados ni pagan impuestos".

Ahora, referentes de barrios privados y especialistas en este tipo de emprendimientos están entre indignados y desconcertados por las palabras del gobernador.

Representantes de algunos countries remarcaron que no estén registrados no quiere decir que no paguen por la tierra y que sus propietarios sean ocupadores ilegítimos, como deslizó el Gobernador.

"He estado en contacto con la comisión jurídica de la Federación Argentina de Clubes de Campo y creemos que las declaraciones del gobernador se basan en una mala información que le pasaron. Mezcla cosas. Los clubes de campo no podrían estar constituidos por ley si no fueran titulares de la tierra, con lo cual está lejos de poder hacer comparaciones de ninguna naturaleza", afirmó en diálogo con el medio La Nación Patricio Gutiérrez Eguía, presidente de la Federación.

"La administración pensaba que había una reticencia de los barrios para no cambiar de encuadre para no pagar impuestos, pero esos casos son los menos. Y la Provincia reconocía que, en algunos casos, los retrasos se debían a la pesadez o dificultades de la propia administración. Son temas completamente distintos. Si hablamos de la titularidad de la tierra, no hay asentamiento en ningún club de campo que no se base en la titularidad de la tierra, y lo otro se trata del procedimiento de inscripción, que es verdad que en algunos casos está pendiente, pero creemos que lo que surgió de boca del gobernador es una información errónea y que la titularidad de la tierra imposibilita llamar a los propietarios ocupantes ilegítimos", agregó.

Por otro lado, la abogada Sofía Peres, asesora a desarrolladores inmobiliarios, consideró que lo que dijo Kicillof es una "burrada". "Una cosa es hacer un negocio inmobiliario financiándote sobre la marcha y otra cosa es la barbaridad que dijo Kicillof de que eso es una usurpación. Los desarrolladores pueden ser mejores o peores, tener más o menos plata o salir a vender con la cosa avanzada o muy verde, pero eso no es ser un usurpador. Serán más o menos solventes o más o menos serios, pero si tienen la propiedad de la tierra no están usurpando. Aun cuando no esté subdividido el terreno tenés derecho a estar ahí, aunque no tengas escritura porque tenés posesión en base a un boleto de compraventa que te firmó el propietario. El usurpador no firma nada con el propietario, ocupa y no paga. El que tiene posesión por boleto es legítimo poseedor porque pagó por eso y el vendedor le entregó la tierra aun cuando le deba la escritura porque no está lista la subdivisión. Por eso lo que dijo Axel es una burrada", explicó.

Por su parte, Girard expresó que "no tiene sentido pensar que el gobernador Axel Kicillof ataca a los bonaerenses que viven en countries. Axel estaba hablando del uso de la tierras y de la creación de una unidad de hábitat y vivienda en la provincia como forma de dar respuesta a una problemática que se expresa en la toma de Guernica pero también en cuestiones como el desarrollo de urbanizaciones cerradas".

"Plantearlo como un 'ellos o nosotros' es parte de la lógica política de una oposición que está en 'modo oposición full' en un contexto muy delicado, como el que estamos viviendo", añadió.