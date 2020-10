Gabriel Pellegrino chicaneó a River: "Si tenemos que hacer una vaquita entre todos para que juegue en una cancha, la haremos"

Gabriel Pellegrino, presidente de Gimnasia, criticó hoy a River por su intención de hacer local durante la Copa de La Liga Profesional en su predio de entrenamiento, el "River Camp", mientras remodela el Monumental. Además de asegurar "que le baja el nivel al campeonato", hizo una chicana en relación al dinero para alquilar otra cancha.

“No sé si es plata, poder o qué... Si se trata de plata, hablemos de plata. Si tenemos que hacer una vaquita entre todos para que River juegue en una cancha, la haremos entre todos los integrantes de los clubes. River es una de las instituciones más grandes del fútbol argentino y no puede dar esa imagen”, lanzó el mandatario albiazul en diálogo con radio La Red.

“A mí no me gusta, le baja nivel al campeonato. No puedo poner en mi quinta un partido de Gimnasia, va a parecer un encuentro de intercountries, como dicen algunos", agregó.

"Evidentemente la idea de River es demostrar su disconformismo, pasa que es muy difícil para algunos sostener públicamente lo que dicen en privado. Durante la pandemia, tanto la AFA como la Liga trabajaron en forma conjunta. Aún en medio de una pandemia estuvimos ocupándonos de la industria del fútbol argentino”, cerró el presidente del Lobo.

De acuerdo a lo informado en las últimas horas, un equipo técnico de la empresa que tiene a cargo la producción de las transmisiones televisivas hará una inspección en el predio del club de Núñez en Ezeiza, para determinar si es factible realizar una transmisión de un partido oficial.

Aseguran que hay grandes chances de que se lo habiliten y de esa forma los millonarios jugarían su partido de la primera fecha con Banfield en el campo de entrenamiento de la entidad.