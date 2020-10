En Mar del Plata reclaman un refuerzo de seguridad y hubo un picante cruce con funcionarios nacionales

En medio de una compleja situación social y de un incremento de los delitos desde que comenzó la cuarentena, desde el gobierno del intendente marplatense Guillermo Montenegro (Juntos por el Cambio) salieron a pedir al gobierno nacional el envió de un refuerzo de efectivos de fuerzas federales para reforzar el patrullaje en las zonas "calientes" de ese distrito.

Pero el planteo derivó en un picante cruce por redes sociales que tuvo como protagonista a Darío Oroquieta, actual secretario de Seguridad de esa comuna y ex funcionario de la cartera nacional cuando estuvo a cargo de Patricia Bullrich, y Eduardo Villalba, actual secretario de Seguridad y Política Criminal de Nación y mano derecha de Sabina Frederic.

Todo comenzó con un posteo de Oroquieta en la red social Twitter haciendo público el pedido y la respuesta que, dijo, había obtenido por parte de la cartera nacional. "El señor Eduardo Villalba debería saber que el Ministerio de Seguridad de la Nación tiene a su cargo las cuatro fuerzas federales y la potestad para desplegarlas en todo el territorio nacional según crea conveniente”, lanzó Oroquieta, que formó parte de ese Ministerio cuando lo comandaba Patricia Bullrich.

“Lamentablemente, durante este año los vecinos de General Pueyrredon han visto cómo esa conveniencia parece responder más a simpatías ideológicas que ha medidas estratégicas producto del análisis de las necesidades en materia de seguridad y características propias de la ciudad”, disparó Oroquieta.

El funcionario de Guillermo Montenegro agregó: “Tal vez no conocen la ciudad, tal vez no han dimensionado el impacto que produce implementar medidas a favor de los victimarios y no de las víctimas o de aquellos que arriesgan su vida para cuidar al otro”. Y enseguida acotó: “O Tal vez no saben del excelente trabajo que realizaban en los barrios periféricos de la ciudad los 500 efectivos de fuerzas federales que retiraron este año”.

Según Oroquieta, “lo más preocupante es una vez más la falta de interés por la situación actual de la ciudad o la voluntad de implementar medidas para cuidar a los marplatenses y batanenses”. Esas acciones “deberían ser primordiales para alguien que ocupa ese cargo, en lugar de intentar desligarse de las responsabilidades”. “Otro claro ejemplo de funcionarios que no funcionan”, acotó, en clara alusión a la carta pública que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dio a conocer esta semana.

“En seguridad –apuntó Oroquieta– uno tiene que trabajar en hacer políticas públicas que le mejoren la vida a la gente y no política de la seguridad. Seguiremos apostando al diálogo, al trabajo en conjunto, a reforzar la presencia del estado en los barrios, en cuidar al vecino y apoyar a los que nos cuidan”.

En ese marco, Villalba salió al cruce y le respondió al ex funcionario de la gestión Bullrich y actual funcionario de Montenegro. “Darío Oroquieta no entiende que la forma irresponsable de manejarse con los recursos del Estado se terminó el día que dejó de ser funcionario del Ministerio de Seguridad, en donde repartía gendarmes según el color político y a conveniencia electoral”, sentenció.

El funcionario añadió: “En el Ministerio de Seguridad respetamos las instituciones y trabajamos conforme a las misiones y funciones conferidas, y lo establecido en la Ley de Seguridad Interior, asistiendo a las provincias desde los ámbitos establecidos para ello”.

“Pero voy a cerrar aquí, porque el intercambio tuitero que a Darío Oroquieta tanto le gusta es una falta de respeto para los vecinos de General Pueyrredon, ya que las políticas de Estado se dirimen en los ámbitos y canales que la institucionalidad amerita”, cerró.