Cinthia Fernández le hará juicio a Charlotte Caniggia por afirmar que "curra" con sus hijas

Tras recuperarse de Covid-19, Charlotte Caniggia volvió a la pista del Cantando 2020. Y, aparentemente, lo hizo recargada ya que en la primera intervención que tuvo en la tele, la rubia salió con los tapones de punta a criticar a un grupo de panelistas que suelen hablar sobre su vida privada, su familia y los escándalos que la envuelven.

Fue así que tras salir del estudio, Charlotte Caniggia aprovechó la entrevista que le pidió Maite Peñoñori y se despachó contra las panelistas de Ángel de Brito y a LAM.

"Las ‘angelitas’ son unas taradas, todas. Ustedes denigran y califican a las personas", disparó Charlotte, muy enojada por la forma en la que se refieren a temas personales y de su familia. Cinthia Fernández fue la que más comentarios recibió. "Ella muestra a las hijas porque le garpa. Le garpa mostrar a la hija y decir 'ay, amor, estás en el colegio'. Dale, ¡no uses a tu hija, chabona! Y así un montón de famosas. Si tenés hijos, reservalos y cuando sean mayores de edad se muestran, y listo", sostuvo la hija de Mariana Nannis y Claudio Paul Caniggia, desafiante.

Tras las afirmaciones de Charlotte Caniggia, Ángel de Brito le cedió la palabra a Cinthia, que sin pelos en la lengua salió a la carga: "Ella dijo que usás a tus hijas porque garpan". Y Fernández desplegó toda su artillería: "Eso es para juicio y se lo voy a hacer. A mí no me puede juzgar como madre ni decir que las estoy exponiendo. Dijo que 'estoy currando', cuando las muestro desde que nacieron. Igual que hacía su madre con ella que se tiraba un pedo y le sacaba una foto. Así que te va a ir un juicio, ya que estás diciendo ‘carta documento’, te va a ir vos. Y no solo por eso, también por la expresión ‘taradas’”.

Con el celular en mano, la panelista buscó el significado del término "tarada" y leyó en voz alta: “Taradas proviene de la palabra tara, que es una enfermedad y te la voy a leer de Wikipedia: 'Defecto físico o psíquico, generalmente hereditario’. Si vos decís que hay gente que se está metiendo con la enfermedad de otros, como mencionaste el caso de Lola Latorre y Nacha Guevara, vos estás haciendo lo mismo. Y te recuerdo que si este programa es una mierda, tu representante te ofrecía de manera desesperada cuando estabas sin trabajo y sin un mango. Así que te va a llegar una carta documento”.

Pese a apoyar que Cinthia muestre libremente a Charis, Bella y Francesca, Adabel Guerrero señaló: “Quizás como ella lo vivió de chiquita, ahora quiere lo contrario”. Sin embargo, Cinthia Fernández sostuvo a rajatabla su postura: “Que se psicoanalice, a mí no me va a juzgar como madre”.