"Estoy como el ort..." dijo la Princesita Karina tras el escándalo en el Cantando

La gala de anoche del Cantando 2020 fue un verdadero infierno. Karina La Princesita explotó y protagonizó un fuerte cruce con Natalia Cociuffo, la coach de Ariel Puchetta e Ivana Rossi. Pero no todo quedó ahí porque también se enfrentó a Oscar Mediavilla porque le puso un 10 al dueto, una actitud que interpretó como una respuesta al 1 con el que ella misma había calificado la performance. Es por eso que lo tomó como una respuesta a al puntaje que había realizado.

La jurado hizo esta mañana su descargo en el programa de Angel De Brito cuando le preguntaron cómo estaba tras el escándalo del cual fue protagonista y respondió sin pelos en la lengua: "Estoy para el orto, no encuentro otra forma de decirlo, discúlpenme". Luego agregó que "yo vengo y le pongo toda la onda, más allá de los problemas que tenemos en nuestras casas. Pero a veces me entristezco, como hoy y tengo ganas de llorar, me pongo mal”.

Respecto al cruce con Mediavilla sostuvo: “Más allá de que puedan o no estar de acuerdo conmigo, en mis devoluciones soy respetuosa. Soy muy sincera. Lamento que no les guste, pero no les falto el respeto y me parece que no merezco que me falten el respeto. Ya me lo he bancado varias veces y me parece que está bueno decir basta. Es mi forma de decir basta. No me importa quién la ligue, no me interesa”.

Por último dijo que no se siente cómoda y que "la falta de empatía de mis compañeros también me entristece un poco más, porque yo los apoyo mucho a ellos cada vez que hay una falta de respeto”. Y agregó al respecto que “está todo bien, pero hay veces que está bueno guardarse la opinión. Más que nada cuando no hablan del ejemplo. Oscar sale a decir que no hay que mezclar con el equipo cuando viene de ponerle un cero a Alex Caniggia y Melina de Piano cantó excelente, y el coach no tenía nada que ver. Si hizo lo mismo, mínimo que no hable”.