"Le pedí a Diego que se amigara con Verón", avisó el Kily González

El actual entrenador de Rosario Central, Cristian "Kily" González, contó que hace unos días habló con Diego Maradona, el entrenador de Gimnasia y le pidió que hiciera las paces con Verón.

"Le pedí que se amigaran", lanzó en una entrevista televisiva, buscando el final de uno de los principales conflictos que tiene hoy en día Diego dentro del fútbol argentino.

Ambos jugadores, que compartieron el plantel de la Selección en el mundial de Sudáfrica 2010, no tienen una buena relación desde entonces y se profundizó hace unos años, cuando se cruzaron en un partido por la Paz organizado por la Cruz Roja.

"Ya está, son los dos grandes. Sé que los dos se quieren más allá del pequeño suceso que han vivido. Son los dos buena gente. Obvio que me molesta y me jode que no tengan esa relación que hemos tenido. Ellos en Boca, en la Selección y en otros lugares. Siempre trato de generar armonía. Le pedí a Maradona que se amigara con Verón", blanqueó el técnico de Central en una entrevista vista por TNT.

Dijo que en estos tiempos que se están viviendo es necesaria la buena convivencia. "En nuestra situación donde tanta gente la está pasando muy mal, y nosotros poder dedicarnos al fútbol, y tener trabajo y estar en este lugar... No se necesitan más peleas. Insisto, ojalá puedan comunicarse, hablar, son grandes... Por el bien del futbol argentino y el bien de ellos, para que estén tranquilos en todo sentido", explicó González.

El Kily González fue, además, compañero de Verón y del propio Maradona en Boca, allá por el año 1996.