VIDEO.- Tenso cruce entre Flavio Mendoza y Donda: "Se nos castiga y le dan 50 mil pesos a un okupa"

Un momento caliente se vivió en PH, Podemos Hablar, con el cruce entre el coreógrafo Flavio Mendoza y la titular del INADI, Victoria Donda, que se "pelearon" en vivo por sus diferentes posturas respecto a la cuarentena en Argentina.

Mendoza repitió muchas veces que no estaba conforme con las decisiones del Gobierno, que en su rubro generó una parálisis general y un tremendo problema económico para las miles de familias que viven de esos ingresos. “Necesito que la gente que nos gobierna haga algo de verdad por nosotros, porque es un momento desesperante. No se habla mucho pero hasta hubo un par de suicidios por este tema. Cuando no tenés para comer ni para darle a tus hijos…”, dijo el coreógrafo.

De inmediato agregó: “Siento que en este país, a los que damos trabajo, somos honestos y pagamos nuestros impuestos, un poco se nos castiga porque después a un okupa le dan 50 mil pesos y cobran el IFE y digo: ‘¿Cómo puede ser?’”

Victoria Donda, titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI), no demoró en responderle. “Los que dan trabajo, que son muchos, hoy están cobrando el ATP y hay algunos planes”, señaló. Pero el propio Mendoza la interrumpió y le dijo que no es su caso.